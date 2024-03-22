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أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)

منوعات
2024-03-22 | 15:26
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أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
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أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)

كشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون عن إصابتها بمرض السرطان لافتةً إلى أنها ما زالت في مراحله الأولى.

وقالت أميرة ويلز في مقطع فيديو تم نشره في موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية إنّ الموضوع كان بمثابة صدمة كبيرة لها، لكنّها بعثت برسالة إيجابية قائلة: "أنا بخير وأزداد قوّة كل يوم".

كما أوضحت ميدلتون أنّه عندما أجرت عمليّة جراحية في البطن في شهر كانون الثاني الماضي، لم يكن الأطّباء على علم بوجود أي نوع من السرطان وقالت إن "الاختبارات التي أُجريت بعد العملية أظهرت وجود المرض. ولذلك نصحني الفريق الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

وتحدثّت ميدلتون أيضاً عن الدعم الذي تقدّمه لها عائلتها قائلةً "إن وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة أيضًا" مضيفةً "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة."

وتابعت بالقول "لقد استغرقنا بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، لطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام"، مشيرةً إلى أن أسرتها تحتاج الآن إلى "بعض الوقت والمساحة والخصوصيّة".

وتوّجهت ميدلتون أخيراً إلى المُصابين بمرض السرطان بالقول "لكلّ من يُواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. أنتم لستم بمفردكم".

الجدير ذكره أن كيت ميدلتون أجرت عمليّة جراحية في البطن في شهر كانون الثاني الماضي في مستشفى "لندن كلينك"، وذلك بحسب ما جاء في بيان قصر كنسينغتون الذّي لم يتّم الكشف فيه حينها عن أسباب هذه العمليّة. ولم تظهر ميدلتون بشكل علني أو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ذلك الوقت، ما دفع البعض إلى إثارة نظريات مؤامرة حول سبب غيابها.
 

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