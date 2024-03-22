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في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال

منوعات
2024-03-22 | 17:32
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في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال
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في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال

تُوفيت أندريا هيودسون وثلاثة أطفال من أصل خمسة كانت تقودهم إلى نشاط مدرسي، جرّاء حادث سير مروّع في ولاية واشنطن الأميركيّة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما اصطدمت مركبتها بمركبة سائق آخر يبلغ من العمر 18 عاما.
 
وذكرت مجلة "بيبول" أنّ الحادث الذّي شمل أربع مركبات وقع في مقاطعة كينغ بمدينة سياتل الأميركية، حيثُ كانت أندريا تقود مركبة صغيرة برفقة خمسة أطفال تمّ الإعلان عن وفاة ثلاثة منهم في مكان الحادث. وأفادت الصحيفة نفسها بأنّ الطفلَين الآخرَين أُصيبا بجروحٍ خطيرةٍ، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.
 
وقال مكتب الشرطة في مقاطعة كينغ إنّ السائق البالغ من العمر 18 عامًا، والذّي لم يتُم الكشف عن هويته علنًا، يخضع حاليًا للحراسة في ظلّ وجود تهمٍ جنائيّة في حقّه.

كما نُقِل عن صفحة على موقع GoFundMe، تمّ إنشاؤها نيابةً عن عائلة هيودسون، أنّ السائق المذكور كان يقود سيّارته بسرعة عالية تبلغ حوالي 90 ميلاً في الساعة.

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