في السعودية... أول مدينة ملاهٍ في العالم مستوحاة من "دراغون بول"!

تقام في السعودية أول مدينة ملاهٍ في العالم مستوحاة من عالم سلسلة شرائط المانغا اليابانية المصوّرة والرسوم المتحركة "دراغون بول" Dragon Ball، على ما أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع مدينة القدية المخصصة للترفيه التي سيكون المتنزه ضمنها.



ولم يُحدَّد تاريخ افتتاح المتنزه التذي ستبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ولا تكلفته، كما هي عموماً الحال بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة العربية السعودية.



ووفق بيان صادر عن شركة القدية للاستثمار نشره أيضاً الاستوديو الياباني "توي أنيميشن" منتج الرسوم المتحركة "دراغون بول"، اختيرت المدينة بالقرب من العاصمة الرياض موقعاً للمتنزه الذي سيضم سبع مناطق مختلفة من عالم "دراغون بول" تحوي نحو ثلاثين نشاطاً ترفيهياً، بالإضافة إلى فنادق ومطاعم.



وتوفي مؤلف "دراغون بول" أكيرا تورياما في الأول من آذار الجاري عن 68 عاماً تاركاً وراءه سلسلة لا تزال تحظى بشعبية واسعة.



وبدأ نشر شرائط "دراغون بول" عام 1984، وهي من أكثر قصص المانغا مبيعاً على الإطلاق، واقتُبس منها عدد كبير من الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو.



وتروي السلسة حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية سون جوكو.

وكالة فرانس برس



