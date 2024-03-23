2min

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل







لكن أحد المطلعين ادعى أن الزوجين "لم يكن لديهما أي فكرة" أن كيت، 42 عامًا، كانت تخضع لعلاج السرطان حتى شاركت رسالة فيديو شجاعة مساء الجمعة.



وقالت كيت إن التشخيص كان بمثابة "صدمة كبيرة" - لكنها تعهدت: "أنا بخير وأصبح أقوى كل يوم".



وأصدر دوق ودوقة ساسكس بيانًا قصيرًا بعد الإعلان، وفق ما نقل موقع



وقال الزوجان: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يجتازوا المحنة بخصوصية وسلام".



ومن المفهوم أن الزوجين تواصلا مع كيت وويليام بعد اعلان أخبار عن تشخيص إصابة كيت.



وأبلغت كيت العالم عن تشخيصها بالمرض الخبيث في مقطع فيديو مؤثر صدر في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة.



ويزعم أحد المصادر أن هاري، 39 عامًا، وميغان، 42 عامًا، لم يعرفا تشخيص إصابة كيت حتى هذا الوقت.



وقالت المصادر: "لم يكن لديهما أي فكرة، ولم يعلما بالأخبار إلا في نفس الوقت تقريبًا الذي اكتشف فيه بقية العالم".



وتحدثت كيت في كلمتها عن كيفية اكتشاف السرطان وشكرت زوجها الأمير ويليام (41 عاما) على دعمه.



وقالت أيضًا إنها نقلت الخبر لأطفالها؛ جورج، 10 أعوام، وشارلوت، 8 أعوام، ولويس البالغ من العمر خمس سنوات، أخبروهم أنها ستكون "بخير".



وقالت أميرة ويلز إنه تم اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية "كبيرة" لها في البطن في كانون الثاني.

تمنى الأمير هاري وميغان ماركل للأميرة كيت "الصحة والشفاء" بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.لكن أحد المطلعين ادعى أن الزوجين "لم يكن لديهما أي فكرة" أن كيت، 42 عامًا، كانت تخضع لعلاج السرطان حتى شاركت رسالة فيديو شجاعة مساء الجمعة.وقالت كيت إن التشخيص كان بمثابة "صدمة كبيرة" - لكنها تعهدت: "أنا بخير وأصبح أقوى كل يوم".وأصدر دوق ودوقة ساسكس بيانًا قصيرًا بعد الإعلان، وفق ما نقل موقع ذا صن وقال الزوجان: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يجتازوا المحنة بخصوصية وسلام".ومن المفهوم أن الزوجين تواصلا مع كيت وويليام بعد اعلان أخبار عن تشخيص إصابة كيت.وأبلغت كيت العالم عن تشخيصها بالمرض الخبيث في مقطع فيديو مؤثر صدر في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة.ويزعم أحد المصادر أن هاري، 39 عامًا، وميغان، 42 عامًا، لم يعرفا تشخيص إصابة كيت حتى هذا الوقت.وقالت المصادر: "لم يكن لديهما أي فكرة، ولم يعلما بالأخبار إلا في نفس الوقت تقريبًا الذي اكتشف فيه بقية العالم".وتحدثت كيت في كلمتها عن كيفية اكتشاف السرطان وشكرت زوجها الأمير ويليام (41 عاما) على دعمه.وقالت أيضًا إنها نقلت الخبر لأطفالها؛ جورج، 10 أعوام، وشارلوت، 8 أعوام، ولويس البالغ من العمر خمس سنوات، أخبروهم أنها ستكون "بخير".وقالت أميرة ويلز إنه تم اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية "كبيرة" لها في البطن في كانون الثاني.