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"كان عمري 24 عامًا عندما وقعت بحب قاتل محكوم عليه بالإعدام"... عاشت أسوأ تجارب حياتها بسبب الحب وهذه قصتها!

"كان عمري 24 عامًا عندما وقعت بحب قاتل محكوم عليه بالإعدام"... عاشت أسوأ تجارب حياتها بسبب الحب وهذه قصتها!







وكان بنيامين ريتشي يقود شاحنة مسروقة في عام 2000 عندما رآه ضابط شرطة وقام بمطاردته.



وبعد تدمير الشاحنة، أطلق ريتشي خمس طلقات. وقتلت إحدى الرصاصات الشرطي.



وأُدين ريتشي وحُكم عليه بالإعدام، واحتُجز في أحد سجون ولاية إنديانا حتى تحديد موعد إعدامه، وفق ما نقل موقع



وبينما كان ريتشي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، ظهر في فيلم وثائقي على منصة يوتيوب، حيث لفت انتباه إيفانا، التي كانت تبلغ آنذاك 24 عامًا.



وقررت أن تكتب له ومن هناك ازدهرت الرومانسية. ولم يمض وقت طويل حتى قررت السفر من منزلها في السويد إلى الولايات المتحدة لمقابلة ريتشي.



والتقى الثنائي أكثر من 10 مرات ووقعا في الحب. لقد كانا الآن معًا لمدة أربع سنوات.



تصف إيفانا ريتشي بأنه مضحك وإيجابي.



وقالت لـ Soft White Underbelly: "في كل مرة أذهب فيها لرؤيته، يكون لدينا أسبوع محدد حتى نتمكن من القيام بزيارات طوال الأسبوع".



وأضافت: "لأنني كنت زائرة من الخارج، سُمح لي بقضاء اليوم بأكمله حتى الساعة الرابعة مساءً معه."



كانت إيفانا، البالغة من العمر الآن 31 عامًا، تبلغ من العمر 24 عامًا عندما التقت بريتشي. وقالت إنه في اللحظة التي نظرت فيها لأول مرة في عينيه، شعرت أنها تريد أن تكون معه إلى الأبد.



وقالت: "لم أستطع أن أتخيل الحياة من دونه... إما أن أكون معه أو أموت معه."



إيفانا، التي ولدت في البوسنة قبل أن تنتقل عائلتها إلى السويد، لم تكن غريبة على نظام السجون قبل لقاء ريتشي. فقد قضى والدها بعض الوقت في السجن خلال شبابها.



وقالت إيفانا إنه طوال الوقت الذي كانا يتحدثان فيه، كانت هناك خطة لتهريبه، حيث طُلب من الشابة اختطاف طائرة هليكوبتر.



لقد وضعوا الخطة باستخدام رسائل سرية وهاتف محمول مخفي، وهو ما قالت إنه "مذهل" لأنه يعني أنه يتعين عليهما التحدث طوال الوقت.



وعرفت إيفانا أنه لا يمكن أن يكون لهما عائلة أبدًا، لكنها اعترفت، في رأيها، أن الزوجين سيقضيان أسبوعًا معًا قبل أن يتم العثور عليهما، وربما قتلهما، من قبل الشرطة.



وأضافت: "في النهاية، أخبرني أنه لا يريد المخاطرة بحياتي حتى يتمكن من الخروج... عندها شعرت بالجنون لأن خطتي الكاملة لحياتي كانت أن أكون معه."



وتابعت: "عندما أخبرني بذلك، بدأت في تعاطي المواد الأفيونية. لقد تذوقت المواد الأفيونية عندما أجريت لي عملية جراحية واستمريت. التقيت بتاجر مخدرات كان يتاجر بالهيروين وكان سعره أرخص بكثير من الحبوب التي كنت أتناولها".



بدأت بمواعدة رجل للحصول على مخدراته، وظلا معًا لمدة عامين حتى قام بتطهير حياته وتوقف عن بيع المخدرات.



ونظرًا لعدم رغبتها في الإقلاع عن التعاطي، بحثت إيفانا عن اتصالاتها الخاصة للحصول على المخدرات وحاولت البيع لمواصلة عادتها. ولكن عندما لم يدفع لها الناس المال، نفدت الأموال والمخدرات.



واستمرت حياة إيفانا في الاضطراب حتى حملت بابنتها إيريس، التي تقول إنها غيرت حياتها وساعدتها على "لملمة حياتها". إنها الآن نظيفة من المخدات ورصينة.



وقالت إنها لا تستطيع البحث عن ريتشي لمعرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة لأن ذلك يعيدها إلى الوقت الذي كانا فيه معًا، وإلى كل المشاعر التي كانت تشعر بها.



وقالت إيفانا إنها تعلم في أعماقها أن علاقتهما لن تنجح أبدًا، لكنها أحبته. أرادت أن تموت بجانبه.



وقالت: "لهذا السبب لا أستطيع البحث عنه - لقد وعدت بأنني سأكون هناك لإعدامه"، مضيفة أن أكبر مشكلة تواجهها في الحياة هي أنها تتبع قلبها، وليس عقلها.



لكنها قالت الآن إنها تركز على تربية إيريس ومنحها كل ما تستحقه.



وقالت إيفانا حتى يومنا هذا إنها لم تقابل أبدًا رجلاً مثل ريتشي.



وريتشي لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

كشفت امرأة عن اللحظة التي وقعت فيها في حب سجين محكوم عليه بالإعدام قبل أن تتورط في حياة المخدرات.وكان بنيامين ريتشي يقود شاحنة مسروقة في عام 2000 عندما رآه ضابط شرطة وقام بمطاردته.وبعد تدمير الشاحنة، أطلق ريتشي خمس طلقات. وقتلت إحدى الرصاصات الشرطي.وأُدين ريتشي وحُكم عليه بالإعدام، واحتُجز في أحد سجون ولاية إنديانا حتى تحديد موعد إعدامه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبينما كان ريتشي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، ظهر في فيلم وثائقي على منصة يوتيوب، حيث لفت انتباه إيفانا، التي كانت تبلغ آنذاك 24 عامًا.وقررت أن تكتب له ومن هناك ازدهرت الرومانسية. ولم يمض وقت طويل حتى قررت السفر من منزلها في السويد إلى الولايات المتحدة لمقابلة ريتشي.والتقى الثنائي أكثر من 10 مرات ووقعا في الحب. لقد كانا الآن معًا لمدة أربع سنوات.تصف إيفانا ريتشي بأنه مضحك وإيجابي.وقالت لـ Soft White Underbelly: "في كل مرة أذهب فيها لرؤيته، يكون لدينا أسبوع محدد حتى نتمكن من القيام بزيارات طوال الأسبوع".وأضافت: "لأنني كنت زائرة من الخارج، سُمح لي بقضاء اليوم بأكمله حتى الساعة الرابعة مساءً معه."كانت إيفانا، البالغة من العمر الآن 31 عامًا، تبلغ من العمر 24 عامًا عندما التقت بريتشي. وقالت إنه في اللحظة التي نظرت فيها لأول مرة في عينيه، شعرت أنها تريد أن تكون معه إلى الأبد.وقالت: "لم أستطع أن أتخيل الحياة من دونه... إما أن أكون معه أو أموت معه."إيفانا، التي ولدت في البوسنة قبل أن تنتقل عائلتها إلى السويد، لم تكن غريبة على نظام السجون قبل لقاء ريتشي. فقد قضى والدها بعض الوقت في السجن خلال شبابها.وقالت إيفانا إنه طوال الوقت الذي كانا يتحدثان فيه، كانت هناك خطة لتهريبه، حيث طُلب من الشابة اختطاف طائرة هليكوبتر.لقد وضعوا الخطة باستخدام رسائل سرية وهاتف محمول مخفي، وهو ما قالت إنه "مذهل" لأنه يعني أنه يتعين عليهما التحدث طوال الوقت.وعرفت إيفانا أنه لا يمكن أن يكون لهما عائلة أبدًا، لكنها اعترفت، في رأيها، أن الزوجين سيقضيان أسبوعًا معًا قبل أن يتم العثور عليهما، وربما قتلهما، من قبل الشرطة.وأضافت: "في النهاية، أخبرني أنه لا يريد المخاطرة بحياتي حتى يتمكن من الخروج... عندها شعرت بالجنون لأن خطتي الكاملة لحياتي كانت أن أكون معه."وتابعت: "عندما أخبرني بذلك، بدأت في تعاطي المواد الأفيونية. لقد تذوقت المواد الأفيونية عندما أجريت لي عملية جراحية واستمريت. التقيت بتاجر مخدرات كان يتاجر بالهيروين وكان سعره أرخص بكثير من الحبوب التي كنت أتناولها".بدأت بمواعدة رجل للحصول على مخدراته، وظلا معًا لمدة عامين حتى قام بتطهير حياته وتوقف عن بيع المخدرات.ونظرًا لعدم رغبتها في الإقلاع عن التعاطي، بحثت إيفانا عن اتصالاتها الخاصة للحصول على المخدرات وحاولت البيع لمواصلة عادتها. ولكن عندما لم يدفع لها الناس المال، نفدت الأموال والمخدرات.واستمرت حياة إيفانا في الاضطراب حتى حملت بابنتها إيريس، التي تقول إنها غيرت حياتها وساعدتها على "لملمة حياتها". إنها الآن نظيفة من المخدات ورصينة.وقالت إنها لا تستطيع البحث عن ريتشي لمعرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة لأن ذلك يعيدها إلى الوقت الذي كانا فيه معًا، وإلى كل المشاعر التي كانت تشعر بها.وقالت إيفانا إنها تعلم في أعماقها أن علاقتهما لن تنجح أبدًا، لكنها أحبته. أرادت أن تموت بجانبه.وقالت: "لهذا السبب لا أستطيع البحث عنه - لقد وعدت بأنني سأكون هناك لإعدامه"، مضيفة أن أكبر مشكلة تواجهها في الحياة هي أنها تتبع قلبها، وليس عقلها.لكنها قالت الآن إنها تركز على تربية إيريس ومنحها كل ما تستحقه.وقالت إيفانا حتى يومنا هذا إنها لم تقابل أبدًا رجلاً مثل ريتشي.وريتشي لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.