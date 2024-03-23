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دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

منوعات
2024-03-23 | 10:06
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دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
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دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على هذا المخلوق الحيّ داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

قام رجل فيتنامي بإزالة ثعبان بحر حيّ جراحيا من بطنه، ويعتقد الأطباء أنه انزلق من خلال فتحة الشرج، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وجاء هذا الاكتشاف المثير للدهشة عندما ذهب رجل مجهول الهوية، يبلغ من العمر 34 عامًا، إلى المركز الطبي لمنطقة هاي ها في مقاطعة كوانج نينه بسبب آلام شديدة في البطن يوم الأربعاء، وفقًا لتقرير محلي.

ويعتقد الأطباء أن المخلوق البحري دخل جسد الرجل من خلال فتحة الشرج وانزلق عبر القولون، وفقا لموقع Oddity Central.

وتم العثور على ثعبان البحر، الذي بلغ طوله 30 سم.، بعد أن أجرى الأطباء الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية، والتي أظهرت وجود جسم غريب داخل الجهاز الهضمي للرجل.

وقال رئيس قسم الجراحة، فام مانه هونغ، للمنفذ المحلي: "هذه حالة نادرة... تحتوي منطقة المستقيم على الكثير من السوائل البرازية وتصاب بسهولة بالبكتيريا، ولكن تم إجراؤها بأمان لذلك لم تواجه الجراحة أي مشاكل."

وتسبب ثعبان البحر في ثقب الأمعاء والتهاب الصفاق، وهي حالة تسبب التهابًا في المعدة أو البطن، وفقًا لتقارير محلية.

وظل الرجل في المستشفى بعد الجراحة وأفاد بأنه يعاني من آلام خفيفة في البطن بعد الاستيقاظ.

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