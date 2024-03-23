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"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
منوعات
2024-03-23 | 10:40
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"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
كشفت عروس كيف أن سلوك خطيبها في الفترة التي سبقت حفل زفافهما جعلها تتساءل عما إذا كان هو حقًا الشخص الذي تريد أن تكمل معه حياتها.
وقالت المرأة المقيمة في الولايات المتحدة إنها شعرت "بالاشمئزاز" من تعليقات شريكها بعد أن أخبرها أنه يعتقد أنها يجب أن ترتدي فستانًا أحمر بدلاً من الأبيض، لسبب قالت إنه "علم أحمر" واضح.
وقالت: "أنا مع خطيبي منذ ست سنوات ومخطوبة منذ ثمانية أشهر. لقد كنت أقوم بمعظم التخطيطات لحفل الزفاف، لكن خطيبي يقدم مساهمته هنا وهناك."
ولكن بعد أن وافقت على الفستان، لم تكن منبهرة عندما عرفت أفكاره حول ما يجب أن ترتديه، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وأوضحت: "قال فجأة إنه كان يتحدث إلى بعض زملائه في العمل ويعتقد أنه لا ينبغي علي أن أرتدي فستانًا أبيض."
وأضافت: "إنه رجل فني للغاية، لذلك اعتقدت أن الأمر يتعلق أكثر بكيفية ظهور الصور، أو شيء من هذا القبيل، لكنني مصممة على ارتداء اللون الأبيض. أخبرته بذلك ورأيت أنه منزعج، لكنه ترك الأمر... ولكن عندما أحضرت فستان أحلامي إلى المنزل، طلب مني أن أخبره ما هو لونه، وعندما قلت أبيض، أصيب بنوبة".
ثم كشفت بعد ذلك أنه يعتقد أن اختيارها سيكون "خادعًا" لضيوفهم: "أخبرني أن العروس ترتدي اللون الأبيض فقط عندما تكون طاهرة".
بعد أن كشفت أن خطيبها كان عذراء عندما التقيا بينما كان لديها صديق سابق، اعترفت بأن ذلك أدى إلى العديد من الخلافات الساخنة بين الزوجين: "لم نواصل المواعدة تقريبًا بسبب مدى شعوره بعدم الأمان".
وبينما كانت تعتقد أن هذا لم يعد يمثل مشكلة بالنسبة لزوجها المستقبلي، قالت إنها "صدمت" حقًا من رد فعله على فستان الزفاف: "لقد جعلني هذا أتساءل حتى عن الزواج من هذا الرجل. لا أعرف إذا كان السبب هو أن كل شيء جديد جدًا، لكنني أشعر بالاشمئزاز منه حقًا. إنه ليس متدينًا حتى، لذلك أعلم أن الأمر يتعلق فقط به لأنه لا يزال يفكر في فقدان عذريتي عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري قبل أن أعرفه. "
وبعد أن نقلت حزنها إلى موقع Reddit، كان القراء يقفون إلى جانبها بشكل واضح، حيث علق أحدهم: "أعتقد بصراحة أنه يعاني من بعض المخاوف الكبيرة جدًا والقضايا التي تحتاج إلى مساعدة احترافية، لأن هذا يبدو جنونًا".
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