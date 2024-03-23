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ما فعلته هذه القطة "الغيورة" للحصول على المزيد من الاهتمام لا يُصدق... "العقل المدبّر"!

منوعات
2024-03-23 | 12:27
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ما فعلته هذه القطة &quot;الغيورة&quot; للحصول على المزيد من الاهتمام لا يُصدق... &quot;العقل المدبّر&quot;!
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ما فعلته هذه القطة "الغيورة" للحصول على المزيد من الاهتمام لا يُصدق... "العقل المدبّر"!

ما فعلته هذه القطة "الغيورة" للحصول على المزيد من الاهتمام لا يُصدق... "العقل المدبّر"!

تزعم صاحبة حيوان أليف أن قطتها "زيّفت" إصابتها بكسر في أحد أطرافها في "محاولة للحصول على مزيد من الاهتمام" بعد أن لاحظت أن الكلب يحصل على اهتمام إضافي – ولكنها لاحظت ذلك فقط بعد دفعت ما يقرب من 1000 دولار (800 جنيه إسترليني) على فواتير الطبيب البيطري، وفق ما نقل موقع ميرور.

ولاحظت سيدني مورغان أن آبي البالغة من العمر ثلاث سنوات بدأت تعرج ذات يوم فجأة وشعرت بالقلق من أن أحد كلابها قد داس على مخلبها.

وقامت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا بفحص مخلب قطتها المحبوبة وشعرت بالحيرة عندما رأت أنه لا يوجد جرح، كما نصحها الطبيب البيطري بالانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من احتمالية وجود التواء. 

ولكن بعد مرور أسبوعين، استمرت آبي في التجول وهي تعرج حول المنزل، وخشيت سيدني من أنها ربما تكون قد كسرت قدمها أثناء القفز.

ومع ذلك، بعد ثلاث رحلات إلى الطبيب البيطري، والأشعة السينية، ومسكنات الألم، واختبارات الدم، اكتشف الطبيب البيطري وسيدني أن قطتها تحتاج ببساطة إلى بعض الحب الإضافي. 

وتعتقد سيدني المرتاحة، أن آبي كانت تتظاهر بالعرج على أمل صرف بعض الاهتمام عن الكلب، الذي كان مريضًا أيضًا في ذلك الوقت.

تقول سيدني إن الناس اقترحوا أن القطة تعاني من متلازمة مانشهاوزن (اضطراب المرض الافتعالي)، وهي حالة نفسية يتظاهر فيها شخص ما بأنه مريض حتى يعتني به الناس أو يلفت الانتباه. 

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