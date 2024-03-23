سمكة قرش تقيأت ذراعًا بشرية أمام الحشود فكشفت جريمة قتل... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها! (صور)

وكشف فحص مروع أن الوحش الذي يبلغ وزنه طناً واحداً قد ابتلع الذراع بعد أن تم قطعها بسكين.وتم ربط حبل بمعصم اليد المقطوعة، وسرعان ما أدرك رجال الشرطة أن لديهم قضية قتل مروعة بين أيديهم.وساعد الوشم البارز المحققين في التعرف على الضحية على أنه جيمي سميث.وكان سميث شريكًا لشخصية الجريمة المحلية ريغنالد هولمز، الذي كان يعمل في تهريب المخدرات من السفن المارة.وتعاون الثنائي مع باتريك برادي، وهو جندي سابق أدين بالتزوير.وبدأوا في تزوير شيكات من عملاء هولمز الأثرياء، باستخدام شركتي هولمز وسميث لصرفها.لكن سرعان ما اختلف سميث وهولمز وبدأ سميث في ابتزاز شريكه السابق في الجريمة.وبدأ رجال الشرطة في تتبع خطوات سميث الأخيرة، واكتشفوا أنه أمضى ليلته الأخيرة على قيد الحياة في الشرب مع برادي في أحد الفنادق.وبعد ثلاثة أسابيع فقط من ارتجاع ذراع سميث، تم القبض على برادي بتهمة القتل.ولكن من دون جثة وذراع يسرى واحدة فقط، ناضل رجال الشرطة للعثور على دليل كاف على وقوع جريمة قتل.وسارع برادي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى هولمز، الذي أطلق النار على رأسه بعد استجوابه من قبل الشرطة.ولكن في تطور آخر، نجا هولمز بأعجوبة، حيث أصابت الرصاصة عظمة في رأسه وخرجت من دون أن تقتله.وبعد شفائه، توجه بقاربه السريع حول ميناء سيدني، قبل أن يستسلم في النهاية للشرطة التي تطارده.وكان في طريقه إلى محطة الشرطة، حيث ادعى أن برادي قد ظهر في منزله في وقت متأخر من إحدى الليالي ممسكًا بذراع سميث المقطوعة.

وأخبر هولمز رجال الشرطة أن برادي قتل سميث، وقطع جسده، ووضع الأجزاء في صندوق، تم إلقاؤه في البحر.وعرفت هذه الطريقة المروعة باسم "توديع سيدني" في دوائر الجريمة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الفائت، حيث كان المحيط الشاسع وسيلة سهلة للتخلص من الجثث.وقال هولمز إن برادي هدد بابتزازه إذا لم يدفع له 500 جنيه إسترليني، فأعطاه المال.وتُركت الذراع المقطوعة مع هولمز، الذي أصيب بالذعر وقاد سيارته تحت عباءة الظلام قبل أن يرميها في البحر.وبصدفة غير عادية، أكلت سمكة قرش صغيرة الذراع، والتي أكلتها بدورها سمكة قرش النمر.وبعد تسعة أيام من مقتل سميث، قام بيرت هوبسون، رئيس حوض السمك، بإنتشال سمكة القرش من الماء.وقام المحققون ببناء قضية ضد برادي وتم القبض عليه في 16 أيار، قبل توجيه الاتهام إليه بقتل سميث.وكان برادي يستأجر كوخًا صغيرًا في كرونولا في الوقت الذي اختفى فيه سميث، ويعتقد رجال الشرطة أن هذا هو المكان الذي قُتل فيه.وادعى سائق سيارة أجرة أنه في اليوم الذي اختفى فيه سميث، أخذ برادي من كرونولا إلى عنوان هولمز.وادعى أن برادي كان "أشعثًا ويده في جيبه ولا يخرجها"، مضيفًا أنه "كان من الواضح أنه كان خائفًا".ولكن مع بدء التحقيق في وفاة سميث، تم العثور على هولمز ميتًا في سيارته بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره.وزعمت التكهنات في ذلك الوقت أن هولمز أمر أحد القتلة بقتله في محاولة مشوهة لتأمين مبلغ التأمين على الحياة لعائلته.وتم إعداد مسرح الجريمة ليظهر أنه انتحر، لكن رجال الشرطة كانوا على يقين من أنه قُتل قبل ساعات فقط من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته في تحقيق سميث.ومن دون هولمز كشاهد أساسي سرعان ما انهارت القضية المرفوعة ضد برادي ولم يتم تسجيل أي إدانة.لقد خرج حرا، وفشلت الشرطة في رفع دعوى ضده قبل وفاته في عام 1965 عن عمر يناهز 76 عاما.ونفى برادي دائمًا أن يكون له أي علاقة بأي من الوفاتين، ولم يتم العثور على جثة سميث مطلقًا.