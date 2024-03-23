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أقنع صديقه بتجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما... عملية احتيال انتهت بطريقة مأساوية!
منوعات
2024-03-23 | 14:58
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أقنع صديقه بتجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما... عملية احتيال انتهت بطريقة مأساوية!
أقنع صديقه بتجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما... عملية احتيال انتهت بطريقة مأساوية!
يواجه رجلان تايوانيان تهماً جنائية بعد أن حث أحدهما الآخر على تجميد ساقيه عمداً إلى درجة تتطلب بترهما، فيما وصفته السلطات بمحاولة فاشلة لتحصيل مبلغ تأمين بقيمة 1.3 مليون دولار.
وفي التفاصيل، تم اتهام المشتبه بهما، اللذان تم تحديدهما فقط باسم تشانغ ولياو، وكلاهما في العشرينات من العمر، بالاحتيال، وفقًا لبيان صحفي نشره مكتب التحقيقات الجنائية التايواني في 14 آذار، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال ممثلو الادعاء إن تشانغ غمر قدميه في دلو من الثلج الجاف لمدة 10 ساعات تقريبًا، مما أدى إلى إصابته بقضمة صقيع وتطلب الأمر بتر ساقيه، وفقًا لتقارير Business Insider وTaiwan News.
ويُزعم أن لياو أخبر تشانغ أن أعضاء العصابة كانوا يلاحقونه، وأقنعوه بتقديم مطالبة تأمين كاذبة، حسبما ذكرت صحيفة تايوان نيوز نقلاً عن السلطات.
ووفقًا للبيان، المترجم من لغة الماندرين، قال تشانغ إنه أصيب بقضمة صقيع أثناء ركوب دراجة نارية مع صديقه لياو حول تايبيه في 26 كانون الثاني 2023. وزعم ممثلو الادعاء أنه تقدم بطلب للحصول على التأمين على الحياة وتأمين السفر والتأمين ضد الحوادث في الأيام قبل الحادث. وبلغ إجمالي وثائق التأمين 1.3 مليون دولار.
ثم عاد الشابان إلى منزل لياو حيث تم نقع القدمين، حسبما ذكرت صحيفة تايوان نيوز. وقال ممثلو الادعاء إنه بعد نقع قدمه، تم نقل تشانغ إلى مستشفى محلي، حيث يعتقد الطاقم الطبي أن إصاباته مفتعلة. وقال الطاقم الطبي إنه على الرغم من أن قدميه كانتا مصابتين بقضمة صقيع، إلا أنه "لم تكن هناك جوارب أو علامات حذاء"، وأن الإصابات كانت "دقيقة ومتماثلة"، كما جاء في البيان.
وأضاف ممثلو الادعاء في البيان أن درجة الحرارة في ذلك اليوم كانت بين 42 إلى 60 درجة فهرنهايت، وهي ليست قريبة من درجة الحرارة (32 درجة فهرنهايت) التي قد تسبب قضمة الصقيع.
وجاء في البيان أن "تايوان منطقة شبه استوائية، ولم يُسمع عن حالات قضمة الصقيع الشديدة التي تتطلب بتر الأطراف بسبب عوامل المناخ الطبيعية في الأراضي المسطحة".
وبينما تم بتر ساقي تشانغ من أسفل ربلة الساق، تم إبلاغ السلطات المحلية بالحالة، وفقًا للبيان. وقال ممثلو الادعاء إنه خلال التحقيق، صادرت السلطات صندوقًا من مادة الستايروفوم الأبيض المثلج الجاف، ودلوًا بلاستيكيًا يعتقد أن تشانغ استخدمه، ووثائق تأمين، وأجهزة إلكترونية. وتم القبض على الشابين لاحقًا في 14 كانون الثاني، وفقًا لتقارير Business Insider.
وقال ممثلو الادعاء في البيان إن لياو تكبد خسائر بسبب تداول العملات المشفرة وخدع تشانغ ليوقع على سند إذني يأمره بدفع ما يقرب من 800 ألف دولار.
ووفقًا لصحيفة تايوان نيوز، قالت السلطات إن تشانغ تلقى دفعة تأمين بقيمة 7200 دولار، ولكن سيتم مصادرة الأموال. وأفادت المنفذ أن المطالبات الأخرى المقدمة بعد الحادث تم إلغاؤها على ما يبدو من قبل شركات التأمين بسبب قصر الوقت بين الحصول على السياسات وتقديمها.
ليس من الواضح ما إذا كان المشتبه بهما قد قدما التماسات أو وكلا محامين للتحدث نيابة عنهم.
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