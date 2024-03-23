الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
منوعات
2024-03-23 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
حُكم على رجل من أتلانتا بالسجن مدى الحياة بعد إطلاق النار على صديق عمره مما أدى إلى مقتله بسبب دين قدره 35 دولارًا.
وفي التفاصيل، أدين ريكي كارتر في المحكمة العليا لمقاطعة ديكالب منذ أيام وحكم عليه القاضي تانغيلا باري بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى خمس سنوات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ديكالب يوم الثلاثاء.
واتهم كارتر (65 عاما) بالقتل العمد وجناية القتل والاعتداء المشدد وحيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وأطلق كارتر النار على كوينلان باركر وقتله في 28 كانون الثاني 2022. واستجابت الشرطة لنداء شخص أطلق النار على شقة في أتلانتا، وعثرت على باركر، 48 عامًا، ميتًا متأثرًا بطلق ناري في صدره.
وقبل وفاة باركر، وصل كارتر إلى شقته، حيث كانت زوجته وابنة زوجته أيضًا في ذلك الوقت. دخل "الأصدقاء القدامى" في جدال حول الأموال التي اقترضها باركر من كارتر "قبل أسابيع قليلة"، وفقًا للبيان، وبدأت ابنة باركر في تسجيل المشاجرة على هاتفها بعد أن "سمعت صراخًا".
ووفقا للبيان، رأت زوجة باركر كارتر يسحب "مسدسا أسود صغيرا" ثم سمعت طلقة نارية. حاول كارتر ادعاء الدفاع عن النفس، ولكن في التسجيل الذي التقطته ابنة باركر، يمكن رؤية باركر "يتراجع عن كارتر قبل أن يفتح النار"، وفقًا للبيان.
وأجرت زوجة باركر الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها قبل وصول المسعفين لكنه لم ينج من إصابته بطلق ناري. وبحسب البيان فإن باركر يدين لكارتر بمبلغ 35 دولارًا.
آخر الأخبار
منوعات
برصاصة:
تصدقوا
السبب!
التالي
"حصلت على رخصة الطيران قبل أن أحصل على رخصة القيادة"... تعرفوا الى أصغر أصغر طيارة في نيويورك!
في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-15
قررت عدم حضور حفل زفاف صديقتها المقربة... لن تصدقوا السبب!
منوعات
2024-03-15
قررت عدم حضور حفل زفاف صديقتها المقربة... لن تصدقوا السبب!
0
منوعات
2024-02-19
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!
منوعات
2024-02-19
امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!
0
منوعات
2024-02-19
أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!
منوعات
2024-02-19
أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!
0
منوعات
2024-01-31
شابة تغسل ملابسها مرة واحدة في السنة... لن تصدقوا السبب! (فيديو)
منوعات
2024-01-31
شابة تغسل ملابسها مرة واحدة في السنة... لن تصدقوا السبب! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
17:15
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
منوعات
17:15
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
0
منوعات
17:04
انزعج من واجبات ابنه المنزلية وقرر تقديم الشكاوى بشكل مسيء... ما فعله أوصله الى السجن!
منوعات
17:04
انزعج من واجبات ابنه المنزلية وقرر تقديم الشكاوى بشكل مسيء... ما فعله أوصله الى السجن!
0
منوعات
16:57
ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!
منوعات
16:57
ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!
0
منوعات
16:07
ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!
منوعات
16:07
ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
0
خبر عاجل
2024-03-22
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
خبر عاجل
2024-03-22
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
0
فنّ
2024-03-15
"انعدام الطبقة الوسطى في سوريا ولبنان"... رشيد عساف في "قبل وبعد بودكاست": كسر عضم السراديب يترجم الواقع!
فنّ
2024-03-15
"انعدام الطبقة الوسطى في سوريا ولبنان"... رشيد عساف في "قبل وبعد بودكاست": كسر عضم السراديب يترجم الواقع!
0
موضة وجمال
2024-03-17
"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-17
"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
خبر عاجل
06:58
هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا
2
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
حال الطقس
03:16
طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
3
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
فنّ
06:15
ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين
4
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
5
أمن وقضاء
08:10
توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور
أمن وقضاء
08:10
توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور
6
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
7
صحف اليوم
02:20
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
صحف اليوم
02:20
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
8
منوعات
05:32
"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل
منوعات
05:32
"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More