الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!

منوعات
2024-03-23 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!

قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!

حُكم على رجل من أتلانتا بالسجن مدى الحياة بعد إطلاق النار على صديق عمره مما أدى إلى مقتله بسبب دين قدره 35 دولارًا.

وفي التفاصيل، أدين ريكي كارتر في المحكمة العليا لمقاطعة ديكالب منذ أيام وحكم عليه القاضي تانغيلا باري بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى خمس سنوات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ديكالب يوم الثلاثاء. 

واتهم كارتر (65 عاما) بالقتل العمد وجناية القتل والاعتداء المشدد وحيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأطلق كارتر النار على كوينلان باركر وقتله في 28 كانون الثاني 2022. واستجابت الشرطة لنداء شخص أطلق النار على شقة في أتلانتا، وعثرت على باركر، 48 عامًا، ميتًا متأثرًا بطلق ناري في صدره.

وقبل وفاة باركر، وصل كارتر إلى شقته، حيث كانت زوجته وابنة زوجته أيضًا في ذلك الوقت. دخل "الأصدقاء القدامى" في جدال حول الأموال التي اقترضها باركر من كارتر "قبل أسابيع قليلة"، وفقًا للبيان، وبدأت ابنة باركر في تسجيل المشاجرة على هاتفها بعد أن "سمعت صراخًا".

ووفقا للبيان، رأت زوجة باركر كارتر يسحب "مسدسا أسود صغيرا" ثم سمعت طلقة نارية. حاول كارتر ادعاء الدفاع عن النفس، ولكن في التسجيل الذي التقطته ابنة باركر، يمكن رؤية باركر "يتراجع عن كارتر قبل أن يفتح النار"، وفقًا للبيان.

وأجرت زوجة باركر الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها قبل وصول المسعفين لكنه لم ينج من إصابته بطلق ناري. وبحسب البيان فإن باركر يدين لكارتر بمبلغ 35 دولارًا.
 

آخر الأخبار

منوعات

برصاصة:

تصدقوا

السبب!

LBCI التالي
"حصلت على رخصة الطيران قبل أن أحصل على رخصة القيادة"... تعرفوا الى أصغر أصغر طيارة في نيويورك!
في هذا البلد... حادث سير مروّع يودي بحياة امرأة و3 أطفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-15

قررت عدم حضور حفل زفاف صديقتها المقربة... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
2024-02-19

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

LBCI
منوعات
2024-02-19

أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!

LBCI
منوعات
2024-01-31

شابة تغسل ملابسها مرة واحدة في السنة... لن تصدقوا السبب! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:15

"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)

LBCI
منوعات
17:04

انزعج من واجبات ابنه المنزلية وقرر تقديم الشكاوى بشكل مسيء... ما فعله أوصله الى السجن!

LBCI
منوعات
16:57

ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
16:07

ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
خبر عاجل
2024-03-22

جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو

LBCI
فنّ
2024-03-15

"انعدام الطبقة الوسطى في سوريا ولبنان"... رشيد عساف في "قبل وبعد بودكاست": كسر عضم السراديب يترجم الواقع!

LBCI
موضة وجمال
2024-03-17

"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:58

هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا

LBCI
حال الطقس
03:16

طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ

LBCI
فنّ
06:15

ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين

LBCI
أخبار دولية
09:20

بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة

LBCI
أمن وقضاء
08:10

توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور

LBCI
منوعات
10:06

دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

LBCI
صحف اليوم
02:20

مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"

LBCI
منوعات
05:32

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More