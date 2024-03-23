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ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!

منوعات
2024-03-23 | 16:07
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ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... &quot;هم أمروني بذلك&quot;!
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ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!

ضربت طفلتها البالغة 8 سنوات وترتكتها في السرير لتموت... "هم أمروني بذلك"!

تواجه أم من ميشيغان اتهامات بالقتل بعد اتهامها بضرب ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت، وذلك بعد أن زعمت أن قوى أخرى قادتها إلى إيذاء الطفلة، حسبما زعمت السلطات.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة واين في بيان، إن شرطة واين استجابت يوم السبت الساعة 5:19 صباحًا، لمكالمة من مسكن في شارع فيليس بشأن طفل لا يتنفس، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال مكتب المدعي العام إن الضباط عثروا على الطفلة غير مستجيبة في غرفة النوم وتعاني من إصابات متعددة في رأسها ورقبتها.

وتم العثور على الطفلة، التي تُدعى ليلى كاسيل، وهي ترتدي حفاضة، حسبما أفادت قناة ABC7 في ديترويت. 

وقالت والدة الطفلة، تشيلسي رينيه دوبيرون، 30 عامًا، إنها وضعت حفاضة على ابنتها لأنها واجهت صعوبة في الوصول إلى الحمام بسبب إصاباتها، حسبما ذكرت الشرطة، وفقًا لقناة ABC 7 ديترويت.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها. 

وتم القبض على دوبيرون ووجهت إليها تهمة القتل العمد وإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الأولى.

وقال مكتب المدعي العام في البيان: "يُزعم أن المدعى عليها دوبيرون اعتدت على الطفلو مما أدى إلى مقتلها".

وقال الفاحص الطبي إن ليلى توفيت متأثرة بصدمة حادة في الرأس، حسبما أفادت قناة ABC 7 ديترويت.

وقالت إيرين ويلموث، مساعدة المدعي العام في مقاطعة واين، في المحكمة، إن "الوحشية المطلقة التي عانت منها ليلى البالغة من العمر 8 سنوات في 13 آذار 2024 لا تشبه أي شيء رأيته على الإطلاق خلال السنوات الخمس التي أمضيتها في التعامل مع قضايا إساءة معاملة الأطفال"..

وتعتقد الشرطة أن دوبيرون اعتدت على الطفلة في 13 آذار، وفقًا لتقارير ClickOnDetroit.

لكن لم يتصل أحد بالطوارئ إلا بعد ثلاثة أيام، يوم السبت، عندما كانت الطفلة ميتة بالفعل، حسبما قالت ويلموث.

وقالت ويلموث إن "الكمية الهائلة من التورم في رأسها ووجهها" جعلت الطفلة "لا يمكن التعرف عليها على الإطلاق".

وأضافت ويلموث إن "الصدمة الهائلة والضخمة في الرأس والوجه التي عانت منها ليلى تسببت في النهاية في تورم مفرط في الدماغ، مما أدى إلى وفاتها."

وقال المحققون إن ليلى "كان من الممكن إنقاذها" لو اتصلت دوبيرون أو شخص بالغ آخر يُزعم أنه كان حاضراً بالطوارئ، حسبما قالت ويلموث للمحكمة.

وقالت بدلاً من ذلك: "تم وضع ليلى في السرير. وخرجت والدتها إلى المتجر للحصول على حفاضات لأن هذه الطفلة لا تستطيع الذهاب إلى الحمام - الحفاضات ووسادات التدفئة والفازلين بالإضافة إلى بعض المشروبات الكحولية لنفسها - بينما ترقد ابنتها على السرير وتموت ببطء،" كما زعمت ويلموث.

في البداية، زُعم أن دوبيرون أخبرت الضباط أن ابنتها سقطت على الدرج، حسبما ذكرت الشرطة.ت.

ثم زُعم أنها روت قصة مختلفة، قائلة إن "روحًا أو شبحًا" دفعها إلى إيذاء ليلى بعد أن بدأت الطفلة "تتصرف بجنون"، حسبما قال الرقيب جيسون والترز لتقارير فوكس 2 ديترويت.

وزعم والترز أن "دوبيرون كانت تتحدث عن كيفية استحواذ الأرواح عليها".

وعندما سُئلت عن كيفية إصابة يدها اليمنى وذراعها، قالت والترز، "تمتمت بصوت عالٍ، يبدو هذا جنونًا، لكن هناك أرواحًا سيئة...  كانت هناك سيدة وخرجت من العدم ".

ويُزعم أن دوبيرون أخبرت الضباط أنها لم تطلب رعاية طبية لليلى لأنها اعتقدت أن الطفلة تتحسن، وفقًا لتقارير ABC 7.

ومثلت دوبيرون أمام المحكمة يوم الثلاثاء حيث دفعت ببراءتها. وأمر باحتجازها من دون كفالة.
 

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