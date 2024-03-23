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ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!

منوعات
2024-03-23 | 16:57
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ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!
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ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!

ابنة الـ14 سنة قتلت والدتها وهذا ما فعلته بزوج الأخيرة... اليكم القصة الكاملة!

ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بتهمة إطلاق النار على والدتها وزوجها في منزلهما في ولاية ميسيسيبي.

وتتم محاكمة كارلي ماديسون غريغ في المحكمة كشخص بالغ بعد اتهامها بقتل والدتها آشلي سمايلي، 40 عامًا، وإصابة زوج والدتها بمسدس.

وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق نار يوم الثلاثاء حوالي الساعة 5:07 مساءً. في أحد أحياء براندون بولاية ميس.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، أخبرهم رجل مصاب بطلق ناري في الكتف - تم تحديده لاحقًا على أنه زوج أم غريغ - أنه وجد زوجته ميتة عندما وصل إلى المنزل في وقت سابق من ذلك المساء، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأضاف أن ابنة زوجته كانت مسلحة بمسدس وأطلقت النار عليه في كتفه، لكنه تمكن من انتزاع السلاح الناري منها قبل أن تهرب من مكان الحادث عبر الفناء الخلفي لمنزلهم، بحسب المنفذ نقلاً عن الشرطة.

وتم إرسال مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في ميسيسيبي وضباط إضافيين إلى المنطقة وقاموا في النهاية بتحديد موقع غريغ بالقرب من العقار في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتم احتجازها من دون وقوع أي حادث.

وقال مكتب عمدة مقاطعة رانكين، بحسب صحيفة كلاريون ليدجر، إنه تم القبض على المراهقة بتهمة القتل ومحاولة القتل، وتم نقلها إلى مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة رانكين.

ولم يستجب مكتب عمدة مقاطعة رانكين على الفور لطلب PEOPLE للتعليق.

خلال جلسة استماع يوم الأربعاء في محكمة الأحداث، وافق القاضي على طلب توجيه الاتهام إليها كشخص بالغ وتم نقل غريغ إلى مركز احتجاز البالغين في مقاطعة رانكين، وفقًا لـ WLBT وWAPT.

ودفعت المراهقة ببراءتها من التهم الموجهة إليها وتم تحديد كفالتها بمبلغ مليون دولار، وفقا لمنافذ البيع.

ووتم التعرف على سمايلي كمعلمة رياضيات في مدرسة نورثويست رانكين الثانوية، حيث كانت ابنتها تحضر الفصول الدراسية أيضًا. وقبل ذلك، كانت تعمل معلمة في مدرسة وارن المركزية الثانوية.

وقال لاروين مارتينيز، أحد جيران العائلة: "لا يمكنك فهم هذا النوع من الأفكار. لا يمكنك أن تعتقد أن الطفل سيفعل أي شيء مثل هذا... يبدو الأمر وكأن هناك شيئًا مفقودًا. هناك شيء خاطئ. "
 

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