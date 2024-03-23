انزعج من واجبات ابنه المنزلية وقرر تقديم الشكاوى بشكل مسيء... ما فعله أوصله الى السجن!

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

"حصلت على رخصة الطيران قبل أن أحصل على رخصة القيادة"... تعرفوا الى أصغر أصغر طيارة في نيويورك!