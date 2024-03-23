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"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
منوعات
2024-03-23 | 17:15
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"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
تم تصوير امرأة عبر كاميرات المراقبة وهي تمارس اليوغا قبل أن تقوم بسرقة مخبز في أستراليا.
وفي مقطع فيديو تمت مشاركته عبر مواثع التواصل الاجتماعي، كشف مخبز فيليبا في ريتشموند بأستراليا أن "لصًا مرنًا" قام ببعض التمارين الرياضية قبل اقتحام متجرهم.
وتم تشغيل الفيديو مع أغنية Mission Impossible، حيث سقطت السيدة على الأرض قبل أن تمد ساقيها وتقوم بجسر الورك، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ثم قامت بتمديد الجزء العلوي من جسدها من خلال مدها للأمام، وكذلك ظهرها من خلال الانحناء في الاتجاه المعاكس. مرتدية ملابس سوداء بالكامل تتكون من حذاء طويل وجينز ممزق وسترة جلدية متطابقة، وواصلت المرأة مد ساقيها في موقف السيارات قبل أن تشق طريقها إلى الداخل.
"لقد فوجئنا تمامًا عندما شاهدنا اللقطات الأمنية لعملية اقتحام حديثة للمقر الرئيسي للمخبز الخاص بنا.... يبدو أن اليوغا أمر لا بد منه قبل الاقتحام ، كتب المخبز في تعليقه. "لقد سُرقت بعض الأشياء، بما في ذلك بعض الكرواسان الذي كان من الواضح أنه مغرٍ جدًا لهذا اللص المرن ".
ووفقًا لشبكة NBC News Los Angeles، حدثت عملية السطو في المقر الرئيسي للمخبز في 3 آذار.
وبحسب ما ورد أخبر مخبز فيليبا المنفذ أن السيدة سرقت الكعك الساخن والكرواسان بالإضافة إلى جهاز iPad .
وأفاد المنفذ أيضًا أنه تم القبض على السارقة البالغة من العمر 44 عامًا ووجهت إليها تهم السرقة والسطو.
وفي الوقت نفسه، لم يستطع العديد من القراء إلا أن يعبروا عن صدمتهم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد الأشخاص على إنستغرام: "هل يتعلق الأمر بالتخلص من السعرات الحرارية الموجودة في الكرواسان قبل سرقتها؟".
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