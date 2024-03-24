الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقهى فرنسي في نيويورك يفتح أبواب التوظيف لذوي الإعاقات العقلية والإدراكية
منوعات
2024-03-24 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
مقهى فرنسي في نيويورك يفتح أبواب التوظيف لذوي الإعاقات العقلية والإدراكية
مقهى فرنسي في نيويورك يفتح أبواب التوظيف لذوي الإعاقات العقلية والإدراكية
في قلب منطقة الأعمال النابضة في نيويورك، ينطلق مقهى "كافيه جوايو" Cafe Joyeux، وهو فرع من سلسلة فرنسية تضم موظفين مصابين بالتوحد أو متلازمة داون، مشكّلاُ علامة فارقة، إذ أن سوق العمل في الولايات المتحدة شبه مغلقة في وجه ذوي الإعاقات العقلية والإدراكية.
يقع مقهى Joyeux Lexington على زاوية أحد أكثر الطرق ازدهاراً في مانهاتن، وسط ناطحات سحاب مهيبة تضم مصارف وشركات، وهو يحتل منذ كانون الثاني/يناير مساحةً متناغمة ومشرقة. وقد دشّنه الخميس مؤسس هذه الشركة الفرنسية يان بوكاي لانريزاك بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي أقرته الأمم المتحدة ويُحتفل فيه سنوياً يوم 21 آذار/مارس.
ويقول رجل الأعمال البالغ 54 عاما "لقد وصلنا إلى هنا بكثير من التواضع".
وافتتح بوكاي لانزيراك مع زوجته ليدوين بوكاي أول "كافيه جويو" في رين (غرب فرنسا) عام 2017، ثم افتتح 14 مقهى آخر من السلسلة نفسها في فرنسا، وأربعة في البرتغال وواحداً في بلجيكا.
وقد دشّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرع السلسلة في جادة الشانزليزيه الباريسية في عام 2020، فيما المطعم في لشبونة افتتحه في عام 2021 نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.
لكن في نيويورك، لم تتم دعوة الرئيس جو بايدن ولا رئيس البلدية إريك آدامز إلى مقهى "جوايو" رقم 21، وهو الأول في الولايات المتحدة لهذه السلسلة التي تبيع أيضاً القهوة لمراكز التسوق والشركات في فرنسا.
- "لا دروس للأميركيين" -
ومع وجود 169 "عضواً في فريق العمل" في أوروبا يعانون من إعاقات عقلية واضطرابات إدراكية، لا يريد بوكاي لانريزاك "تلقين دروس للأميركيين".
فمقهى "جوايو" في نيويورك "مشروع أميركي" في وسط المدينة في مانهاتن، الزاخرة بالشركات والمصارف والمحامين وشركات التأمين والفنادق والمطاعم.
ويوضح بوكاي لانزيراك "نحصل على مساعدة من المتخصصين في قضايا الإدماج والاختلاف والإعاقة العقلية، ولا سيما منظمتا +AHRC+ و+Autism Speaks+ العاملتان في نيويورك منذ عقود" في سبيل الاندماج الاجتماعي للأشخاص "المتباعدين عصبياً".
واحتاج رجل الأعمال الفرنسي أكثر من عامين لتأسيس شركة محلية بمساهم واحد، لأهداف غير ربحية، يتم تمويلها عن طريق المكرمات والأعمال الخيرية التي تكون تبرعاتها معفاة من الضرائب، كما العادة في الولايات المتحدة.
وفي واحدة من أغلى المدن في العالم، حصل مقهى "جوايو"، على سبيل "الإعارة" لمدة عشر سنوات، من جانب المطور العقاري "بوسطن بروبرتي غروب" Boston Property Group، على مساحة هادئة تضم حوالى ثلاثين مقعداً، تم تزيينها من مصممة الديكور الداخلي سارة أوتس.
يمكن لرواد الموقع تذوق القهوة الإيطالية فضلا عن أطباق بسيطة يحضرها الطاهي الفرنسي تييري ماركس، بأسعار تتناسب مع تكاليف المعيشة في نيويورك.
ولحجز موقع في سوق الوجبات السريعة المشبعة للغاية، والتي لا تزال تعاني من نقص في العمالة بعد جائحة كوفيد، عيّن "كافيه جوايو" مديرة ومشرفين أميركيين من غير ذوي الإعاقة لرعاية "14 عضواً في الفريق من ذوي التوحد والاضطرابات المعرفية ومتلازمة داون".
ومن بين هؤلاء، يبدي بيتر أندرسون، وهو "نادل وغاسل أطباق وصانع قهوة" في العشرينيات من عمره، أسفه لأنه "في أماكن كثيرة، لا توجد وظائف للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الإعاقة".
ويقول "لكننا نتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أي عامل آخر".
- 80% مستبعدون من العمل -
وبحسب الإحصاءات الرسمية، يوجد في الولايات المتحدة سبعة ملايين بالغ من ذوي الإعاقات العقلية والمعرفية. وحوالى 80% منهم مستبعدون من سوق العمل.
وتقول راشيل بارسيلونا، وهي شابة مصابة بالتوحد حائزة شهادة جامعية ولقب "ملكة جمال فلوريدا"، لوكالة فرانس برس إن "من الصعب جداً علينا العثور على وظيفة، حتى لو كانت لدينا المؤهلات المطلوبة أو أكثر منها أحياناً. يكفي القول +أنا مصاب بالتوحد أو متلازمة داون+ حتى يُرفض طلبنا بالتوظيف. يُنظر إلينا على أننا عبء وهذا غير عادل".
بالنسبة إلى يان بوكاي-لانريزاك، فإن موظفيه الجدد في نيويورك "لديهم الوقت للتقدم، وإثبات أنه في قلب مدينة تضم عملاء شديدي التطلب والانشغال، يمكنهم إنشاء قيمة وتقديم منتج وخدمة عالية الجودة".
ومن بين الزبائن الذين سرّهم هذا الموقع الجديد، الشابة الثلاثينية جيوفانا مولينز. وتشكو هذه العاملة في أوساط ذوي الإعاقة من الخدمة الرديئة التي تقدمها سلاسل المقاهي الأميركية في كل زاوية من شوارع نيويورك. وتقول بحماس "حتى من دون أن نعرف طبيعة هذا المقهى، فإننا نشعر بالطاقة والبهجة التي تنبعث منه".
آخر الأخبار
منوعات
فرنسي
نيويورك
أبواب
التوظيف
الإعاقات
العقلية
والإدراكية
التالي
مستثمر عقاري يفاجئ أهل زوجته بهدية استثنائية وغير متوقعة... وسط ردود فعل مؤثرة للغاية! (فيديو)
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-05
نعيم قاسم للـ LBCI:مشكلة المبادرة الفرنسية داخلية قبل ان تكون خارجية والدستور يضمن الميثاقية وفرنجية لديه قابلية بأن يفتح على العالم
آخر الأخبار
2024-03-05
نعيم قاسم للـ LBCI:مشكلة المبادرة الفرنسية داخلية قبل ان تكون خارجية والدستور يضمن الميثاقية وفرنجية لديه قابلية بأن يفتح على العالم
0
أخبار دولية
06:26
البابا فرنسيس تخطّى قراءة عظته
أخبار دولية
06:26
البابا فرنسيس تخطّى قراءة عظته
0
منوعات
2024-03-23
"حصلت على رخصة الطيران قبل أن أحصل على رخصة القيادة"... تعرفوا الى أصغر أصغر طيارة في نيويورك!
منوعات
2024-03-23
"حصلت على رخصة الطيران قبل أن أحصل على رخصة القيادة"... تعرفوا الى أصغر أصغر طيارة في نيويورك!
0
أخبار لبنان
2024-03-22
السلطات اللبنانية تعاود توقيف تاجر مخدرات فرنسي
أخبار لبنان
2024-03-22
السلطات اللبنانية تعاود توقيف تاجر مخدرات فرنسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:14
عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
منوعات
06:14
عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
0
منوعات
06:02
يفضّل إطفاء الأضواء عند الاتصال الجنسي بينهما... رجل يتجنب النظر إلى زوجته لهذا السبب!
منوعات
06:02
يفضّل إطفاء الأضواء عند الاتصال الجنسي بينهما... رجل يتجنب النظر إلى زوجته لهذا السبب!
0
منوعات
06:00
أجواء الاحتفالات والفرح تعم تايلاند خلال شهر رمضان المبارك... اكتشفوا العادات المميزة وتعرفوا إلى "بلال"!
منوعات
06:00
أجواء الاحتفالات والفرح تعم تايلاند خلال شهر رمضان المبارك... اكتشفوا العادات المميزة وتعرفوا إلى "بلال"!
0
منوعات
05:10
بعد خسارتها كمية هائلة من وزنها... صانعة محتوى توثق لمتابعيها معاناتها بعد خضوعها لجراحة السمنة (صور)
منوعات
05:10
بعد خسارتها كمية هائلة من وزنها... صانعة محتوى توثق لمتابعيها معاناتها بعد خضوعها لجراحة السمنة (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:00
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
16:00
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة
0
خبر عاجل
2024-03-21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
خبر عاجل
2024-03-21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-19
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-19
المخدرات المصنعة حبوب قاتلة تجتاح العالم!
0
فنّ
2024-03-20
اتهام جديد يطال جوني ديب... ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
2024-03-20
اتهام جديد يطال جوني ديب... ما السبب؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:40
نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها
أخبار دولية
03:40
نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
تقارير نشرة الاخبار
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:42
القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
16:19
إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى
امن وقضاء
16:19
إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى
2
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:57
وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟
3
آخر الأخبار
18:23
غارة اسرائيلية على منزل في حي العسيرة في بعلبك
آخر الأخبار
18:23
غارة اسرائيلية على منزل في حي العسيرة في بعلبك
4
صحف اليوم
01:55
مصدر لـ “الأنباء الكويتية”: توقيف ضابط برتبة عميد بتهمة تورطه مع شبكة لترويج المخدرات
صحف اليوم
01:55
مصدر لـ “الأنباء الكويتية”: توقيف ضابط برتبة عميد بتهمة تورطه مع شبكة لترويج المخدرات
5
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
أخبار دولية
09:20
بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة
6
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
منوعات
10:06
دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)
7
منوعات
10:40
"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
منوعات
10:40
"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
8
منوعات
15:13
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
منوعات
15:13
قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More