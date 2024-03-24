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مستثمر عقاري يفاجئ أهل زوجته بهدية استثنائية وغير متوقعة... وسط ردود فعل مؤثرة للغاية! (فيديو)
منوعات
2024-03-24 | 04:52
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مستثمر عقاري يفاجئ أهل زوجته بهدية استثنائية وغير متوقعة... وسط ردود فعل مؤثرة للغاية! (فيديو)
مستثمر عقاري يفاجئ أهل زوجته بهدية استثنائية وغير متوقعة... وسط ردود فعل مؤثرة للغاية! (فيديو)
فاجأ مستثمر عقاري بريطاني أهل زوجته بهدية رائعة بمناسبة عيد الأم بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، اشترى "صامويل ليدز" العقار بعد زيارته مع زوجته "أماندا" ووالديها "بورنويل وإلين ماشيكانيانغا"، ما دفعه إلى تقديمه كهدية لهما ولفه بشريط أحمر كبير.
وعبّر ليدز عن امتنانه الكبير لأنه يتمكن دائما من مشاركة ثروته مع الأشخاص الذين يحبهم، كما أن تقديم هذه الهدية لوالدي زوجته جعلته يشعر بسعادة استثنائية.
وفي هذا السياق، انصدم والدا زوجة ليدز عندما اكتشفا الهدية الكبيرة وهي المنزل، الذي أعجبهما للغاية قبل أيام، ملفوفًا كهدية عملاقة.
وبمجرد دخولهما، تم الترحيب ببورنويل وإلين بباقة من الزهور، زجاجة شمبانيا، علبة شوكولا ورسالة معبرة وسط أجواء من الفرح والتقدير.
كما أن المنزل لم يكن حاضرًا بالكامل، ولكن ليدز زوّدهما بمبلغ إضافي قيمته 30 ألف جنيه إسترليني لمساعدتهما على تجديد وتزيين المنزل.
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