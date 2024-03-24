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بعد خسارتها كمية هائلة من وزنها... صانعة محتوى توثق لمتابعيها معاناتها بعد خضوعها لجراحة السمنة (صور)
منوعات
2024-03-24 | 05:10
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بعد خسارتها كمية هائلة من وزنها... صانعة محتوى توثق لمتابعيها معاناتها بعد خضوعها لجراحة السمنة (صور)
بعد خسارتها كمية هائلة من وزنها... صانعة محتوى توثق لمتابعيها معاناتها بعد خضوعها لجراحة السمنة (صور)
كشفت امرأة خسرت أكثر من مئة كيلوغرامات من وزنها، عما واجهته وكيف تعاملت مع ترهلات الجلد بعد أن خضعت لأربع عمليات جراحية للتخلص منها في كل أنحاء جسدها.
وفي هذا السياق، قامت "لورا فلوش"، البالغة من العمر 37 عامًا، بتوثيق رحلتها لإنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ خضوعها لعملية جراحية لعلاج السمنة عام 2021.
وشاركت صانعة المحتوى رحلتها في التخلص من الترهلات عبر حسابها على منصة انستغرام بعد أن أوضحت بالتفاصيل معاناتها مع السمنة منذ أن كانت طفلة، ولكن بعد حصولها على الوزن المثالي عانت لورا كثيرا من النتيجة التي حصلت عليها حينها.
وبعد خضوعها لعملية جراحية رابعة لإزالة الجلد الزائد، كشفت لورا أنها كانت تعاني من الألم المستمر وكان جسدها منتفخًا، لكنها كانت بحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية.
وكانت الليلة الأولى بعد عمليتها الرابعة صعبة حقًا، حيث شعرت بالكثير من الألم، كما بدت لورا مثل "المومياء"، على حد قولها، في تلك المرحلة كونها كانت مغطاة بالضمادات البيضاء.
وبعد الجراحة، شاركت مقطع فيديو لنفسها بعد 11 يومًا من العملية كاشفة عن مدى سعادتها بالنتائج، حيث أظهرت ندوبها وأشارت إلى أن طبيبها قام بعمل رائع للتخفيف من حدّتها.
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