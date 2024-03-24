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يفضّل إطفاء الأضواء عند الاتصال الجنسي بينهما... رجل يتجنب النظر إلى زوجته لهذا السبب!

يفضّل إطفاء الأضواء عند الاتصال الجنسي بينهما... رجل يتجنب النظر إلى زوجته لهذا السبب!





وفي التفاصيل، قال الرجل إن زوجته قامت بإزالة الدهون من وجهها، حشو شفاهها، شد رقبتها وإزالة التجاعيد منها بالإضافة إلى إجراءات أخرى.



وأوضح الرجل أنه بعد عودتها من العملية، أُصيب بالذهول عندما رأى وجه زوجته كونه تغير بشكل جذري ولم يعد يشعر تجاهها بأي رغبة جنسية.



وفي هذا السياق، قرر الرجل إخبار زوجته بحقيقة شعوره، ما تسبب بمشاكل كبيرة بينهما وجعل زوجته تغادر المنزل بعد اتهامه بالخيانة، كما تساءل الرجل عما إذا كان مخطئًا عندما أخبرها أنها لم تعد جذابة بعد هذه التعديلات التجميلية.



وأشار الرجل خلال حديثه إلى أن زوجته اقتنعت بإجراء العملية عن طريق والدتها وشقيقتها، وعلى الرغم من عدم موافقته، مضت المرأة قدما في التعديلات التجميلية. أصبح رجل يشعر بالخوف من زوجته بعد أن خضعت لعمليات تجميل عدة، كما أنه يطفئ الأضواء أثناء ممارستهما العلاقة الجنسية لكي يتجنب النظر إليها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قال الرجل إن زوجته قامت بإزالة الدهون من وجهها، حشو شفاهها، شد رقبتها وإزالة التجاعيد منها بالإضافة إلى إجراءات أخرى.وأوضح الرجل أنه بعد عودتها من العملية، أُصيب بالذهول عندما رأى وجه زوجته كونه تغير بشكل جذري ولم يعد يشعر تجاهها بأي رغبة جنسية.وفي هذا السياق، قرر الرجل إخبار زوجته بحقيقة شعوره، ما تسبب بمشاكل كبيرة بينهما وجعل زوجته تغادر المنزل بعد اتهامه بالخيانة، كما تساءل الرجل عما إذا كان مخطئًا عندما أخبرها أنها لم تعد جذابة بعد هذه التعديلات التجميلية.وأشار الرجل خلال حديثه إلى أن زوجته اقتنعت بإجراء العملية عن طريق والدتها وشقيقتها، وعلى الرغم من عدم موافقته، مضت المرأة قدما في التعديلات التجميلية.