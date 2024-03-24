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عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
منوعات
2024-03-24 | 06:14
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عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
عملية إنقاذ فريدة من نوعها... رجل يخاطر بحياته وسط النيران وابنته تدخل في نوبة من الضحك! (صور)
كادت أن تشتعل النيران داخل مطبخ "ميغان ماكسويني" بشكل كامل وخطير، قبل أن يتدارك والدها "جوني" الوضع، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، صورت ميغان والدها جوني وهو يحاول بشدة إنقاذ الغرفة من النيران وإلا كاد أن يحترق المنزل بأكمله.
وبدا أن الحريق بدأ في فرن المطبخ، حيث تمكن المتابعين من رؤية والدها وهو يحاول إزالة صينية الخبز بقطعة قماش من داخله.
وبعد نجاحه في استعادة الصينية، ألقى بها بشجاعة في الحوض قبل أن يقفز للخلف ويصرخ، بينما دخلت ميغان في نوبة من الضحك.
وفي هذا السياق، أصبح الفرن مغمورًا بالكامل بالنيران بينما كان يقف جوني أمامه، ورغم تحذيرات العائلة لجوني بالانتباه لكن الأخير استمر بمحاولة التغلب على الحريق بشجاعة.
وتمكن جوني من إخماد الحريق أخيرًا، ولحسن الحظ لم يُصاب أحد بأذى، وذلك بفضل ردود فعله السريعة.
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