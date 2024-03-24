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بعد أسبوعين على وفاة والدتها... شابة تتلقى رسالة من الأخيرة: ما حصل معها صادم وتجنبوا الوقوع في هذا الفخ!

بعد أسبوعين على وفاة والدتها... شابة تتلقى رسالة من الأخيرة: ما حصل معها صادم وتجنبوا الوقوع في هذا الفخ!





وفي التفاصيل، جاء في الرسالة: "مرحبا كيف حالك اليوم؟"، وأثارت الأخيرة سلسلة من المشاعر المختلطة لدى ميلاني، خصوصا أنها فكرت أن والدتها قد لا تزال على قيد الحياة.



واتضح أن ميلاني كانت ضحية لعملية احتيال، حيث يستهدف المتسللون حسابات الأشخاص المتوفين حديثًا، إما للسرقة المباشرة أو لإرسال رسائل احتيالية إلى أفراد العائلة.



وقالت ميلاني إن المحادثة بدأت برسالة عاطفية بسيطة، ثم انتقل المتسلل إلى عملية احتيال بشأن دفع تعويضات بقيمة 150 ألف دولار، كاشفة أنه استخدم حسابًا مزيفا لوالدتها عبر فيسبوك، وكان من الصعب للغاية الاتصال بالمنصة لإيقافه.



كذلك، لم تفكر الأسرة في التعامل مع حسابات والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث المتسارعة بعد وفاة والدتها.



ويستخدم عادة المتسللون بيانات النعي للتعرف على الأشخاص المتوفين، ويحاولون اختراق حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم يحاولون في الكثير من الأحيان الحصول على أموال التقاعد أو على قروض باسم الشخص الذي فارق الحياة.



وفي بعض الأحيان يستخدم المتسللون البريد الإلكتروني للشخص وحساباته الالكترونية للقيام بعمليات احتيال وإيقاع أقاربه في الفخ.



والحل المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المتسللين هو التفكير مسبقًا، والتأكد من سلامة بيانات حسابات الشخص الميت أو حذفها تماما من قبل أقاربه. بعد أسبوعين على وفاة والدتها، تلقّت الشابة "ميلاني" رسالة صادمة من حساب لأمها عبر منصة فيسبوك، ما أصاب العائلة بالرعب والذهول، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، جاء في الرسالة: "مرحبا كيف حالك اليوم؟"، وأثارت الأخيرة سلسلة من المشاعر المختلطة لدى ميلاني، خصوصا أنها فكرت أن والدتها قد لا تزال على قيد الحياة.واتضح أن ميلاني كانت ضحية لعملية احتيال، حيث يستهدف المتسللون حسابات الأشخاص المتوفين حديثًا، إما للسرقة المباشرة أو لإرسال رسائل احتيالية إلى أفراد العائلة.وقالت ميلاني إن المحادثة بدأت برسالة عاطفية بسيطة، ثم انتقل المتسلل إلى عملية احتيال بشأن دفع تعويضات بقيمة 150 ألف دولار، كاشفة أنه استخدم حسابًا مزيفا لوالدتها عبر فيسبوك، وكان من الصعب للغاية الاتصال بالمنصة لإيقافه.كذلك، لم تفكر الأسرة في التعامل مع حسابات والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث المتسارعة بعد وفاة والدتها.ويستخدم عادة المتسللون بيانات النعي للتعرف على الأشخاص المتوفين، ويحاولون اختراق حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم يحاولون في الكثير من الأحيان الحصول على أموال التقاعد أو على قروض باسم الشخص الذي فارق الحياة.وفي بعض الأحيان يستخدم المتسللون البريد الإلكتروني للشخص وحساباته الالكترونية للقيام بعمليات احتيال وإيقاع أقاربه في الفخ.والحل المفتاح لتجنب الوقوع في فخ المتسللين هو التفكير مسبقًا، والتأكد من سلامة بيانات حسابات الشخص الميت أو حذفها تماما من قبل أقاربه.