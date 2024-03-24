امرأة تطلب إعداد قالب حلوى لها ولصديقها وفق تفاصيل معقدة... والنتيجة الواقعية التي حصلت عليها صادمة! (صور)

امرأة تطلب إعداد قالب حلوى لها ولصديقها وفق تفاصيل معقدة... والنتيجة الواقعية التي حصلت عليها صادمة! (صور)

قرر كل من "آنا رايلتون" و"كريس سموتون" الاحتفال بعيد ميلادهما المشترك، حيث طلب الثنائي أن يكون قالب الحلوى نسخة طبق الأصل عن كلبهما "آرثر".



وفي التفاصيل، عندما وصل القالب وصف كل من آنا وكريس شكله بأنه غريب، ولم يرغب أي منهما في تقطيعه.



واعترفت آنا بأنها طلبت من أحد الأصدقاء تقطيع الكعكة إلى شرائح، موضحة أن شكلها كان واقعيًا بشكل صادم.



وقالت آنا أن مجسم الكلب كان بحجم كلبها حرفيًا، مشيرة إلى أنها طلبت من صانعيها أن يكون حجم القالب كبيرا وأن يبدو مثل آرثر.



كما أوضحت آنا أن افتقارها إلى التفكير النقدي جعلها لم تفكر في عواقب الأمر، حيث كان شكل قالب الحلوى واقعيا بشكل صادم للغاية، وعلى الرغم من جماله وروعة تصميمه، إلا أن تقطيعه لم يكن ممتعًا أبدا.