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بعد إصابته بنوبة قلبية... رجل يطلب من جاره الاهتمام بمنزله: ما اكتشفه عند عودته كان صادما!

بعد إصابته بنوبة قلبية... رجل يطلب من جاره الاهتمام بمنزله: ما اكتشفه عند عودته كان صادما!





وأوضح الرجل أنه اشترى المنزل في إسبانيا في فترة السبعينيات، وكان يزوره بانتظام مع عائلته ولكنه توقف عن القيام بذلك قبل أربع سنوات عندما أُصيب بجلطة دماغية ولم يعد بإمكانه السفر نهائيا.



وبعد هذه المشكلة، تكفّل جار الرجل بالاهتمام بالمنزل في غيابه ومراقبة المكان والمحافظة عليه.



كما أن الرجل أعطى لجاره الإذن بتأجير المنزل في عطلات نهاية الأسبوع أو لبضعة أسابيع في الصيف فقط وليس بصورة دائمة، ويجب أن يتم إعلام العائلة بمن كان يقيم هناك ومتى يتم تأجيره مسبقًا.



ومع ذلك، اكتشف الرجل أن العقار قد تم تأجيره لغاية كانون الثاني من العام المقبل، مضيفا أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جاره، ليخبره أن ذلك ليس قانونيا. اكتشف رجل أن جاره كان يقوم بتأجير منزله في إسبانيا من دون علمه كونه يسكن خارج البلاد، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وأوضح الرجل أنه اشترى المنزل في إسبانيا في فترة السبعينيات، وكان يزوره بانتظام مع عائلته ولكنه توقف عن القيام بذلك قبل أربع سنوات عندما أُصيب بجلطة دماغية ولم يعد بإمكانه السفر نهائيا.وبعد هذه المشكلة، تكفّل جار الرجل بالاهتمام بالمنزل في غيابه ومراقبة المكان والمحافظة عليه.كما أن الرجل أعطى لجاره الإذن بتأجير المنزل في عطلات نهاية الأسبوع أو لبضعة أسابيع في الصيف فقط وليس بصورة دائمة، ويجب أن يتم إعلام العائلة بمن كان يقيم هناك ومتى يتم تأجيره مسبقًا.ومع ذلك، اكتشف الرجل أن العقار قد تم تأجيره لغاية كانون الثاني من العام المقبل، مضيفا أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جاره، ليخبره أن ذلك ليس قانونيا.