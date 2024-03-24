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النوم في غرف منفصلة هو سر نجاح علاقتها بحبيبها... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى!

النوم في غرف منفصلة هو سر نجاح علاقتها بحبيبها... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى!

أخبرت "نيللي لندن"، أن سر نجاح علاقتها بحبيبها هو النوم في غرفتين منفصلتين، وفق ما نقل موقع



وأوضحت لندن، البالغة من العمر 30 عامًا، أن النوم في غرفة منفصلة عن شريكها منذ ست سنوات هو السبب الذي أدى إلى نجاح علاقتهما بشكل جيد.



وعلى الرغم من أنهما لا يقضيان الكثير من الوقت مع بعضهما البعض، إلا أن إعطاء مساحة خاصة لكل منهما ساهم في إنجاح علاقتهما، وفق ما قالته لندن.



كما تحدثت لندن بصراحة عن عدم مشاركتها مع حبيبها أي هوايات، وأنه لكل منهما مجموعة خاصة من الأصدقاء، لذلك لا يتم التعدي على الوقت الذي يقضيه كل منهما بمفرده، وأشادت بفوائد القيام المهام والنشاطات بشكل منفصل. ميرور " البريطاني.وأوضحت لندن، البالغة من العمر 30 عامًا، أن النوم في غرفة منفصلة عن شريكها منذ ست سنوات هو السبب الذي أدى إلى نجاح علاقتهما بشكل جيد.وعلى الرغم من أنهما لا يقضيان الكثير من الوقت مع بعضهما البعض، إلا أن إعطاء مساحة خاصة لكل منهما ساهم في إنجاح علاقتهما، وفق ما قالته لندن.كما تحدثت لندن بصراحة عن عدم مشاركتها مع حبيبها أي هوايات، وأنه لكل منهما مجموعة خاصة من الأصدقاء، لذلك لا يتم التعدي على الوقت الذي يقضيه كل منهما بمفرده، وأشادت بفوائد القيام المهام والنشاطات بشكل منفصل.