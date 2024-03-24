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بعد قرارها بالإقلاع عن شرب الكحول... امرأة تُزعج زوجها بتصرفاتها الغريبة وهذه التفاصيل

منوعات
2024-03-24 | 14:28
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بعد قرارها بالإقلاع عن شرب الكحول... امرأة تُزعج زوجها بتصرفاتها الغريبة وهذه التفاصيل
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بعد قرارها بالإقلاع عن شرب الكحول... امرأة تُزعج زوجها بتصرفاتها الغريبة وهذه التفاصيل

بعد قرارها بالإقلاع عن شرب الكحول... امرأة تُزعج زوجها بتصرفاتها الغريبة وهذه التفاصيل

أخبر رجل في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أنه قبل ستة أشهر، قالت له زوجته إنها تريد الإقلاع عن شرب الكحول لتجنب أي مشاكل صحية. 

وصُدم حينها الرجل لأنها لم تذكر مطلقًا رغبتها في الإقلاع عن الكحول من قبل، لكنه قال لها إنه سيدعمها بكل سرور في كل ما تريد القيام به.

وفي الأسابيع القليلة الأولى، كانت الأمور متقلبة للغاية، كونها كانت سريعة الغضب وأكثر توترًا، لدرجة أنه لم يرغب في شرب الكحول عندما تكون زوجته في الجوار لأن ذلك سيعكّر مزاجها.

وبعد حوالي شهر، قررت تجربة الماريجوانا، علما أنهما يعيشان في دولة يُعتبر فيها الحشيش قانونيا تمامًا، وكانت تساعدها على التخفيف من قلقها أكثر من الكحول.

وقال الرجل إنه يشعر بالسوء لأن زوجته أصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا خلال الأشهر الستة الفائتة، إذ لا تريد الخروج بعد الآن مع رفاقهما، بسب عدم قدرتها على المشاركة في الشرب كما أنها لا تشعر بالارتياح لإخبارهم بأنها تستخدم الماريجوانا كبديل مناسب.

وأوضح الرجل أنه لا يريد منعها من إجراء تغييرات تحسن صحتها ورفاهيتها، ولكنه يشعر أن المرأة التي تزوجها قبل ثماني سنوات قد اختفت تمامًا. 

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