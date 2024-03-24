بعد علاقة دامت عامين... شاب يفكر بالانفصال والسبب غيرة حبيبته المرضية: ما تقوم به الأخيرة صادم!

بعد علاقة دامت عامين... شاب يفكر بالانفصال والسبب غيرة حبيبته المرضية: ما تقوم به الأخيرة صادم!

أخبر رجل، يبلغ من العمر 28 عاما، عن غيرة حبيبته المرضية، بعد تعرضها للخيانة في علاقة سابقة، وهو ما كانت حريصة على إخباره به بعد وقت قصير من علاقتهما.



وفي التفاصيل، على مدى العامين الفائتين تعلم الرجل ألا يذكر أسماء النساء الأخريات، وخاصة صديقاته السابقات أو اسم أي أنثى عرفها عموما، وبحال فعل ذلك، فإن حبيبته تبتعد عنه وتتهمه بأنه يريد ممارسة علاقات جنسية معهن.



وابتعد الرجل إلى حد كبير عن كل وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لأن حبيبته مزعجة للغاية، وتفتعل جدلا حادا عند أي تفاعل بسيط مع محتوى الفتيات الأخريات.



وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أسوأ بكثير لأنه فقد السيطرة على غيرة حبيبته، خصوصا انها تتهمه بالكذب والخيانة دائما، حتى أنها تقوم بمراقبته أحيانا للتأكد من أنه يقول الحقيقة.



وأوضح الرجل أنه يحب صديقته كثيرا ولكنه تساءل عما يجب أن يفعله لأن الأمور بدأت تخرج عن سيطرته.