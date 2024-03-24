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سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
منوعات
2024-03-24 | 16:28
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سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
سافرت لمدة 11 ساعة لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بموعد غرامي... ما حصل مع الشابة هناك لم يكن متوقعا!
سافرت "كايليه كاستل" آلاف الأميال لمدة 11 ساعة للذهاب إلى موعد غرامي مع شخص تعرفت إليه للتو، وهو الأمر الذي انتهى للأسف بالفشل التام.
وفي التفاصيل، قررت كاستل السفر من لندن إلى سان فرانسيسكو للقاء رجل التقت به أثناء سفرتها إلى المكسيك، بعد أن استمتعا بأوقات رومانسية قصيرة.
ومع ذلك، لم يتم الأمر كما كان مخططا له تمامًا وقالت إن صديقها أراد بشكل غريب البقاء في السيارة لاستخدام هاتفه بدلاً من الذهاب لمشاهدة معالم المدينة معها في الرحلة.
وفي هذا السياق، أدركت كاستل في اليوم السابع من رحلتها أن الرجل ليس الشخص المناسب لها.
وكانت قد تعرفت على الرجل خلال رحلة عمل بلغت مدتها ثلاثة أشهر في المكسيك وقد اقترب منها في إحدى الحانات، وواصلا تبادل الرسائل وخططا حينها لرؤية بعضهما البعض مرة أخرى.
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