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"LinkedIn" عرّفتها على حب حياتها... هكذا تحول عرض توظيفي إلى قصة حب ملهمة تحدّت المرض الخبيث!

منوعات
2024-03-24 | 17:13
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&quot;LinkedIn&quot; عرّفتها على حب حياتها... هكذا تحول عرض توظيفي إلى قصة حب ملهمة تحدّت المرض الخبيث!
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"LinkedIn" عرّفتها على حب حياتها... هكذا تحول عرض توظيفي إلى قصة حب ملهمة تحدّت المرض الخبيث!

"LinkedIn" عرّفتها على حب حياتها... هكذا تحول عرض توظيفي إلى قصة حب ملهمة تحدّت المرض الخبيث!

كشفت امرأة كيف وجدت حب حياتها عبر منصة "LinkedIn"، موضحة كيف تطور الوضع كعرض توظيفي إلى تسع سنوات من الزواج مع شريك وقف إلى جانبها أثناء معاناتها مع مرض السرطان.

وفي التفاصيل، قالت "كاتي أورتمان دوبل"، إنها تواصلت ذات يوم مع مدير التوظيف في شركة محلية لطرح موظف محتمل من قبله، وكان الأخير مغتربا من المملكة المتحدة واسمه "نيك"، وبلغ الانسجام ذروته عندما قدمت كاتي عرضًا للقاء الاثنين شخصيًا.

وفي الوقت نفسه، ترددت كاتي في الحديث عن حقيقة تشخيص إصابتها بالورم الميلانيني العنبي، وهو شكل نادر من السرطان يصيب مقلة العين اليسرى مع احتمال انتشاره بنسبة 2% فقط.

وعندما أخبرت نيك أنها باعت دراجتها البخارية الحمراء تحسبًا لفقدان البصر في عينها اليسرى بسبب إصابتها بالسرطان، بدا أكثر انزعاجًا لأن كاتي لم تعد تملك دراجتها البخارية الحمراء أكثر من حقيقة أنها مصابة بالسرطان.

وخلال العام التالي، أصبحت علاقة الثنائي أقوى، وسرعان ما التقى كل من كاتي ونيك بأصدقاء وعائلة بعضهما البعض.

وعند تحضيرهما لموعد زفافهما، تلقت كاتي أخبارًا صادمة مفادها أن السرطان انتشر في جسمها بالكامل، وطلبت تأجيل المناسبة ولكن نيك لم يوافق.

وفي الأسبوع التالي، حصلت كاتي على تأكيد بأن الورم الميلانيني قد انتشر وأن أمامها 16 شهرًا فقط للعيش، وبدأ والدها الطبيب على الفور في البحث عن تجارب سريرية قد تكون كاتي مؤهلة لها، والتحقت الشابة بتجربة سريرية في نيويورك، وبعد شهر ارتبطت رسميا بنيك.

وفي هذا السياق، شاركت كاتي على مدار سبع سنوات في أربع تجارب سريرية، بالإضافة إلى خضوعها لجراحات عدة، ولكن لم يفقد كل من نيك وكاتي الأمل على الرغم من صعوبة الوضع، وواصلا وضع الخطط للمستقبل واستطاعا بناء منزلهما وسافرا إلى دول عدة حول العالم.

وعام 2021، خضعت كاتي لعملية جراحية أخيرة لإزالة ورم أخير، واستطاعت التغلب على السرطان بطريقة مذهلة.
 

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