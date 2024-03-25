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من سيبانة رمضان الى ضرب المدفع وصولا الى الفتوش... إليكم الحكايات خلف العادات الرمضانية البيروتية!
منوعات
2024-03-25 | 06:00
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من سيبانة رمضان الى ضرب المدفع وصولا الى الفتوش... إليكم الحكايات خلف العادات الرمضانية البيروتية!
من سيبانة رمضان الى ضرب المدفع وصولا الى الفتوش... إليكم الحكايات خلف العادات الرمضانية البيروتية!
"سيبانة رمضان"، عادة بيروتية قديمة جدا، تعتبر من التقاليد الرمضانية الشهيرة في لبنان، وهي في الأصل عملية استهلال للشهر المبارك.
وتتمثل هذه العادة بنزهة على شاطئ مدينة بيروت لتناول المأكولات والمشروبات والحلويات في اليوم الأخير من شهر شعبان قبل انقطاع الصائمين عن الطعام في شهر رمضان المبارك.
وفي السياق نفسه، لا بد أن نذكر ضرب المدفع، وهو من أقدم التقاليد الرمضانية التي لا تزال تُمارس حول العالم، والتي عمرها ما يقرب من 200 عام.
ويقال إن هذا التقليد الرمضاني نشأ في مصر، وقصته الممسزة تحكي أن ذات مرة خلال شهر رمضان، أطلق الحاكم خوش قدم بالخطأ مدفعًا عند غروب الشمس.
وتردد صدى صوت المدفع في كل أنحاء القاهرة، فاعتقد الناس خطأً أنه إشارة لنهاية الصيام.
وبعد ذلك، أعرب الناس عن تقديرهم لهذا الفعل على نطاق واسع وجعلوه في النهاية تقليدًا.
أما في لبنان فقد بدأ ضرب المدفع عادة عثمانية، ففي القرن الفائت كان النلس بحاجة لطريقة يتم اعلامهم من خلالها حول حلول الشهر الفضيل.
ولهذا السبب ارتأت الدولة العثمانية في عهد إبراهيم باشا استحداث مدفع في "ولاية بيروت"، لإطلاق 21 طلقة بهدف إعلام الناس رسمياً بحلول شهر رمضان.
أما خلال موعدي الإفطار والإمساك، فكانت المدفعية تطلق طلقة واحدة.
وفي سياق متصل لا بد من التحدث عن المطبخ اللبناني المميز، والسفرة اللبنانية التي تصبح أكثر غنى خلال شهر رمضان المبارك.
ومن أبرز الأطباق اللبنانية التي تتربع على المائدة الرمضانية نذكر شوربة العدس والفتوش، ومن المشروبات الرمضانية نذكر الجلاب، التمر الهندي، عرقسوس، الخروب وقمر الدين.
ولا بد أن نتحدث عن الحلويات الرمضانية وأبرزها كلاج رمضان، القطايف، المشبك، الشعيبيات، الكنافة والأرز بالحليب، وكذلك المكسرات من لوز وجوز وفستق.
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