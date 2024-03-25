قبل يوم من إعلانها الخبر المشؤوم... لقاء ودّي بين كيت ميدلتون والملك تشارلز: ماذا جاء فيه؟

التقت أميرة ويلز كيت ميدلتون بملك بريطانيا تشارلز الثالث، قبل يومٍ واحدٍ من إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان في بيانٍ مُصوّر نشرته وكالة "بي بي سي" البريطانيّة يوم الجمعة الفائت.

ولفت مصدر في القصر الملكي، وفق ما نقلت مجلة "بيبول"، إلى أن "اللقاء حصل بينهما، كونهما يُعانيان من المُشكلة الصحيّة عينها"، بالإضافة إلى أنّ علاقتهما ببعضهما البعض لطالما كانت جيّدة.

وأضاف المصدر نفسه أن حالتهما الصحيّة قرّبتهما من بعضهما البعض أكثر، مشيراً إلى أنها باتت تُشكل مصدراً للطمأنينة والعزاء لهما.

وأعلنت ميدلتون يوم الجمعة الماضي عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك بعد إجرائها عملية جراحيّة في البطن في شهر كانون الثاني الماضي واختفائها عن الأنظار لفترة طويلة، ما أدّى إلى إثارة نظريات مؤامرة حول سبب غيابها.

كما وأعلن بدوره الملك البريطاني تشارلز الثالث عن إصابته بالسرطان الشهر الماضي وذلك بعد خضوعه لعملية البروستات.