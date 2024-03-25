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"انهارت رئتيّ مرتين"... مُدمنة سابقة تُطالب بحظر استخدام السجائر الإلكترونية!

منوعات
2024-03-25 | 05:40
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&quot;انهارت رئتيّ مرتين&quot;... مُدمنة سابقة تُطالب بحظر استخدام السجائر الإلكترونية!
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"انهارت رئتيّ مرتين"... مُدمنة سابقة تُطالب بحظر استخدام السجائر الإلكترونية!

طالبت إحدى المُدمنات السابقات على السجائر الإلكترونية، الأميركيّة كارلي أوزكورت، بحظر استخدام هذه الأجهزة وذلك بعد انهيار رئتها اليمنى مرتين وتعرّضها لندوبٍ دائمة.
 
وقالت أوزكورت إنّها شعرت وكأنّ رئتها مشتعلة، لافتةً إلى أنّها وقعت "في فخ الاعتقاد بأنّ التدخين الإلكتروني أمر رائع"، لكنّها لم تدرك أنّه أمراً غبيّاً إلّا بعد فوات الأوان.
 
وفي التفاصيل، بدأت أوزكورت في تدخين السجائر الإلكترونية عندما كانت طالبةً في السنة الثانيّة في المدرسة الثانوية، بعد ملاحظتها أنّ عدداً من زملائها الأكبر سنًا يقومون بذلك.
 
وبعد مرور ثلاث سنوات، انهارت رئة أوزكورت اليمنى في شهر تشرين الثاني من العام 2021 بينما كانت تقوم بتدخين السجائر الإلكترونية في الحمام أثناء العمل. كما وانهارت رئتها للمرّة الثانية على التوالي في شهر تشرين الثاني من العام 2022، بعد معاناتها من نزلة برد شديدة في الصدر لأشهر عدّة.
 
ويأتي نداء أوزكورت في أعقاب دراسة حديثة وجدت أن 11.3 في المئة من طلاّب المدارس الثانوية الأميركيّة أبلغوا عن استخدام السجائر الإلكترونية في الفترة الماضية، على الرُغم من تحذير خُبراء الصّحة من أن استخدام هذه السجائر يفاقم خطر الإصابة بأمراض الرئة، والنوبات القلبية، وضيق التنفس، وغيرها من الآثار الجانبية الخطيرة.
 

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