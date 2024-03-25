تعرّفا عبر تطبيق للمواعدة... فتاة تكتشف حملها من شاب بعد أسبوع على لقائهما!

صُدم الأميركيان داني وماغي كوربولد اللّذان تعرّفا إلى بعضهما البعض عبر تطبيق للمواعدة، بحمل ماغي بطفل بعد مرور أسبوع فقط على لقائهما.

والتقى الثنائي في شباط 2022 بعد قيامهما بتحميل تطبيق "هينغ". وقالت ماغي، مُنسقة المؤثرات الخاصة للتلفزيون والأفلام، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركيّة، "لقد كانت بمثابة قوّة عُليا جمعتنا معاً".

وقرّر الثنائي، بعد علمهما في آذار 2022 بحمل ماغي، الإحتفاظ بالطفل والإنتقال للعيش معاً، ثمّ عقدا قرانهما في حزيران 2022. وانتقل الزوجان لاحقاً إلى منزلٍ جديدٍ حيث استقبلا طفلهما إدوارد في كانون الأول من العام نفسه.