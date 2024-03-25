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بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
منوعات
2024-03-25 | 09:15
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بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
شرحت امرأة سبعينية عن امتنانها لخضوعها إلى 12 عملية تجميلية، جعلتها تتحكم في مظهرها إذ تبدو الآن أصغر بـ 25 عامًا على الأقل.
وفي الثمانينيات، أجرت المرأة أول عملية جراحية جذرية لتغيير شكلها، إذ لم تكن مجرد عملية تجميل للأنف، بل قائمة طويلة من الإجراءات لتحسين ملامحها.
وفي هذا السياق، أنفقت المرأة أكثر من 70 ألف جنيه إسترليني تقريبًا على عمليات التجميل، وهي ما زالت مستعدة لإجراء تعديلات إضافية وإنفاق أضعاف هذا المبلغ لأن التكنولوجيا تطورت بشكل كبير.
وقالت المرأة إنها تعيش حياة ساحرة، إذ إنها عازبة حاليًا، وهي المرأة "المثالية" بالنسبة لأي رجل.
وكانت أول عملية جراحية أجرتها هي عملية رأب الجفن العلوي والسفلي أي رفع العين، وبعد ثلاث سنوات أجرت عملية ثانية لأنفها لتحسينه. وكانت هناك ثلاث عمليات منفصلة لشفط الدهون، حيث تمت إزالتها من خصرها وصولا إلى ركبتها.
كذلك أجرت لاحقا عملية شد الوجه لرفع الثلث العلوي من وجهها، تعديل الشفاه، شد الوجه بالكامل، شد البطن ورفع الرقبة.
وفي العام الفائت، بعد عامين من البحث، قامت بتعديلات مختلفة وأعماق تقشير الجلد في عيادة في لندن بتكلفة 10 آلاف جنيه إسترليني، بهدف التخلص من التجاعيد السطحية، تغيير لون الجلد، النمش وأضرار أشعة الشمس.
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