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كلب يُهاجم طفلاً في كندا... أُصيب بجروح خطيرة!

منوعات
2024-03-25 | 09:36
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كلب يُهاجم طفلاً في كندا... أُصيب بجروح خطيرة!
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كلب يُهاجم طفلاً في كندا... أُصيب بجروح خطيرة!

تبحث السُلطات الكنديّة عن امرأة وكلبها الذّي هاجم طفلاً في حديقة "ليتل نورواي" في مدينة تورونتو كندا وتسبب باصابته بجروح خطيرة.
 
ونقلت مجلة "بيبول" عن بيانٍ نشره مركز الشرطة في مدينة تورونتو السبت الماضي، أن الحادث وقع بعد وصول الأب وابنه إلى الحديقة، حيث هاجمهما الكلب الذّي لم يُكن مُقيّدا، وقام بعضّ الطفل وسحبِه أرضاً وسط محاولات الأب وصاحبة الكلب المُتكرّرة لابعاده عنه.
 
وأشار بيان الشرطة أيضاً إلى أن الأب قام بنقل ابنه إلى المستشفى بعدما تركه الكلب لتلقي العلاج بشكلٍ فوريّ، في حين هربت المرأة وكلبها من موقع الحادث.
 
وطلب مركز الشرطة في مدينة تورونتو مساعدة الناس في العثور على المرأة وكلبها "لتشكيلهما خطراً على السلامة العامة". كما أدرج المركز صورًا لهما في البيان الصحفي الذّي نشره.

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