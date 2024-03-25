الأميران وليام وكايت يردّان على رسائل التعاطف والدعم... وهذه التفاصيل

الأميران وليام وكايت يردّان على رسائل التعاطف والدعم... وهذه التفاصيل

أعلن ناطق باسم قصر كنسينغتون في بيان أن أمير وأميرة ويلز تأثرا جداً برسائل الدعم التي تلقياها بعد إعلان كايت إصابتها بالسرطان.



وقال مساء السبت "لقد تأثر كل من الأمير وليام والأميرة كايت جداً برسائل التعاطف التي أرسلها أشخاص من المملكة المتحدة والكومنولث ومن كل أنحاء العالم، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته كايت وكشفت فيه أنها مصابة بمرض السرطان.



وأشار إلى أن كايت ووليام ممتنان لتفهُّم الجمهور وسط تمنياتهما باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة.



وأعلنت الأميرة كايت البالغة 42 عاما مساء الجمعة إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته، بعدما سَرَت خلال الأسابيع الأخيرة شائعات كثيرة عن وضعها الصحي.



وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني بتلقّي علاج كيميائي وقائي.



وتلقى الزوجان سيلاً من رسائل الدعم من مسؤولين سياسيين ومشاهير وأفراد من العامّة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبقيت أميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة الموضوع الرئيسي للصحف البريطانية، إذ تصدر الصفحات الأولى من أعدادها الأحد.

