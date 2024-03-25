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قطعت علاقاتها بالرجال وتخلت عن المواعدة... هكذا وجدت شابة السعادة الحقيقية!
منوعات
2024-03-25 | 10:40
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قطعت علاقاتها بالرجال وتخلت عن المواعدة... هكذا وجدت شابة السعادة الحقيقية!
قطعت علاقاتها بالرجال وتخلت عن المواعدة... هكذا وجدت شابة السعادة الحقيقية!
قطعت "كارلي غالوزو"، طالبة الحقوق الأميركية، علاقاتها بالرجال بعد 16 سنة قضتها في علاقة كارثية والتي أثرت على صحتها العقلية وقيمتها الذاتية.
وقالت غالوزو، البالغة 28 عاماً، إنها لطالما سعت لإيجاد علاقة عاطفية وكان صديقها السابق ثريًا جدًا ولكنها كانت حزينة للغاية وكانت مستعدة للتخلي عن سعادتها فقط للبقاء ضمن علاقة.
ومع ذلك، عندما غيرت نهجها أصبحت غالوزو تنظر إلى الحياة بشكل مختلف، وهي الآن أكثر سعادة من قبل بعد تحررها من دوامة العلاقات.
وأضافت غالوزو أنها تستطيع الاعتناء بنفسها ماليًا، ويمكنها أن ترى نفسها بعد 10 سنوات من الآن وستظل سعيدة بعزوبيتها، ولكن يمكنها أيضًا أن ترى نفسها في علاقة منتظمة بحال وجدت رجل أحلامها.
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