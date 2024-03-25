جريمة مُفجعة في بريطانيا ضحيّتها فتاة قاصر... ماذا حصل؟

اتُهم فتى يبلغ من العمر 12 سنةً، في منطقة كينت ببريطانيا، بمُحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 15 سنةً وذلك بعدما طعنها في منزلها.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الفتى الذّي لم يُذكر اسمه لأسباب قانونيّة، سيمثُل غداً أمام محكمة ميدواي البريطانيّة، وذلك بعدما ألقت شرطة منطقة كينت القبض عليه.

والجدير ذكره أنّه تمّ استدعاء الشُرطة إلى مكان وقوع الحادث بعد ورود تقارير عن تعرّض فتاة مراهقة للطعن، كما تمّ استدعاء سيّارة إسعاف جويّة إلى منزلها لمساعدة الشُرطة والمُسعفين على نقلها إلى مستشفى في لندن.