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شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!

شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!







وفي التفاصيل، أوضحت المرأة كيف كانت تستمع إلى الراديو صباحا أثناء ذهابها إلى العمل، ولكنها لم تتوقع أن تسمع اسم زوجها عبر مكبرات الصوت.



وطلب مذيعو الراديو من المستمعين إرسال قصص عن "أفضل اتصال جنسي عن طريق الفم" تلقوه على الإطلاق، وتفاعل زوجها في إرسال تجربته التي لا تنسى.



ولم يخفِ الرجل اسمه معترفا بأنه تزوج للتو، ووصف بالتفاصيل الاتصال الجنسي الذي قام به مع زوجة أعز أصدقائه في الليلة التي سبقت زفافهما.



وبعد معرفتها بهذه الحادثة، قررت الشابة الانفصال عن زوجها بعد 21 يوما فقط على زواجهما. عبّرت امرأة متزوجة حديثاً عن رعبها بعد أن علمت بخيانة زوجها أثناء القيادة إلى العمل، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة كيف كانت تستمع إلى الراديو صباحا أثناء ذهابها إلى العمل، ولكنها لم تتوقع أن تسمع اسم زوجها عبر مكبرات الصوت.وطلب مذيعو الراديو من المستمعين إرسال قصص عن "أفضل اتصال جنسي عن طريق الفم" تلقوه على الإطلاق، وتفاعل زوجها في إرسال تجربته التي لا تنسى.ولم يخفِ الرجل اسمه معترفا بأنه تزوج للتو، ووصف بالتفاصيل الاتصال الجنسي الذي قام به مع زوجة أعز أصدقائه في الليلة التي سبقت زفافهما.وبعد معرفتها بهذه الحادثة، قررت الشابة الانفصال عن زوجها بعد 21 يوما فقط على زواجهما.