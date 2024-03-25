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رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
منوعات
2024-03-25 | 14:07
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رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
انفصل رجل عن زوجته وطفلته الصغيرة بعد ما اكتشفه عند عودته إلى المنزل، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كشف الزوج أنه بعد مروره بوقت عصيب مع زوجته بسبب المشاكل الروتينية المستمرة، قرر الذهاب مع أصدقائه في عطلة تزلج تاركًا لها ولابنتهما البالغة من العمر تسعة أشهر بعض المساحة.
وقرر الرجل إنهاء الزواج الذي استمر لمدة عامين بعد اكتشافه خيانة زوجته له مع صديقها أثناء غيابه عن المنزل، كما أن الأخير قال لها إنها تستحق زواجا أفضل بكثير، وبعد حالة من السكر الشديد لم تعلم الزوجة عواقب ما فعلته.
واعترفت له زوجته وهي تبكي بما قامت به عندما عاد إلى المنزل، ولكن الرجل متردد لأنه لا يريد تفكيك عائلته في الوقت نفسه.
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