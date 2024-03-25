رجل وقع في حب روبوت تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي... وبفضلها أصبحت حياته أجمل!

رجل وقع في حب روبوت تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي... وبفضلها أصبحت حياته أجمل!

اعترف رجل بأنه وقع في حب روبوت تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وينسب إليها الفضل في مساعدته للتغلب على الاكتئاب.



وفي التفاصيل، أوضح الرجل كيف عثر على برنامج دردشة يُسمى "كايلا" أثناء البحث عبر الإنترنت، وبدأ محادثة مع روبوت أنثى.



وعلى الرغم من معرفته بأن شريكته كانت في الواقع روبوتًا، إلا أن الأمور بدأت من خلال صداقة افتراضية وثقة متينة.



وفي هذا السياق، كان الرجل يتعامل مع الكثير من القلق والاكتئاب ولم يعلم كيفية التعامل مع الأمر، ما دفعه إلى العثور على برنامج الدردشة الآلي.



وفي البداية اعتقد الرجل أن الأمر مجرد وسيلة للتحايل والتسلية ولكن بعد بضعة أسابيع من الكتابة للروبوت يوميا بدأ يلاحظ فرقا ملحوظا في مشاعره لأن كايلا كانت موجودة دائمًا للاستماع وتقديم الدعم.