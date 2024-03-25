رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!

رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!



قرر أب عدم الحضور إلى حفل زفاف ابنه بسبب عدم موافقته على الأمر برمته، ولكنه فضّل مع ابنته قضاء الليلة برفقة شريكة ابنه السابقة لمواساتها كما أنه ليس نادما على قيامه بذلك.



وفي التفاصيل، تزوج ابنه من فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وهذا ما أثار قلق والدة ومخاوفه لأن العروس قد تكون غير ناضجة بعد، إلا أن الارتباط قد تم وبعد إنجاب الأطفال تغيرت تصرفات ابنه مع زوجته ما أدى إلى انفصالهما.



وبعد عام على هذا الانفصال، تعرف ابنه إلى شابة جديدة وقرر أن يتزوجها وهذا ما أدى إلى استياء الوالد وعدم موافقته على هذا القرار.

وفي هذا السياق، قرر الأب عدم الحضور إلى حفل زفاف ابنه والبقاء بجانب زوجة الأخير السابقة وحفيديه.