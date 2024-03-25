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بين نكهات اليابان وتقاليد بلجيكا... ياسوشي ساساكي يحصد لقب أفضل صانع في صنع شوكولا لهذا العام!
منوعات
2024-03-25 | 16:45
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بين نكهات اليابان وتقاليد بلجيكا... ياسوشي ساساكي يحصد لقب أفضل صانع في صنع شوكولا لهذا العام!
بين نكهات اليابان وتقاليد بلجيكا... ياسوشي ساساكي يحصد لقب أفضل صانع في صنع شوكولا لهذا العام!
عندما انتقل "ياسوشي ساساكي" من اليابان إلى بلجيكا وهو في التاسعة عشرة من عمره، لم يكن يتحدث كلمة واحدة بالفرنسية ولم تكن لديه أدنى فكرة عما سيفعله، لكنه حصد الشهر الفائت في سن الـ52 عاماً لقب أفضل صانع شوكولا في بروكسل لهذا العام، وهو إنجاز غير عادي في بلد يعتبر نفسه موطن الشوكولا.
ووُصف صانع الشوكولا هذا بـ"ساحر النكهات" من دليل الطعام الشهير "غو إيه ميو" الذي منحه اللقب الشهر الفائت، وهو يُجري تجاربه في ورشة صغيرة خلف متجره، في حي وولوو سان بيار في بروكسل.
ويستمد ساساكي المتحدر من نارا القريبة من مدينة أوساكا، الإلهام من موطنه، لكنه يضفي لمساته الخاصة، إذ إن النكهات اليابانية لا تتناسب كلها بشكل جيد مع غاناش الشوكولا أو حلوى البرالين.
ويقول لوكالة "فرانس برس" أثناء تقديمه النصائح لفريقه من الموظفين اليابانيين الشباب "الشاي الأخضر قوي للغاية ويمتزج بشكل جيد جداً بسائر المكونات".
ويختار ساساكي مورديه بعناية، فالشاي الأخضر على سبيل المثال يأتي من كيوتو، حيث يطلبه مباشرة من ابن عمه الذي يعمل في هذا القطاع.
ومع ارتفاع أسعار الكاكاو، يحرص ساساكي أيضاً على التحكم في التكاليف.
ورغم تعلّم ساساكي أصول المهنة في بروكسل، لكنه لا يعتبر نفسه وريثاً للتقاليد البلجيكية، ويقول "لدي طريقتي الخاصة، وذوقي الخاص"، مضيفاً "أعلم أن مصدر قوتي يكمن في اعتمادي على طريقتي الخاصة، من دون تقليد الآخرين".
واليوم، يصدّر ساساكي إبداعاته إلى موطنه الأصلي، حيث تبلغ المبيعات ذروتها في يوم عيد الحب، وهي من أبرز المناسبات التي يُقبل فيها اليابانيون على شراء الشوكولا.
وهو يستعد حالياً لموسم أساسي آخر على جدول المبيعات السنوية للشوكولا مع اقتراب عيد الفصح.
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اليابان
وتقاليد
بلجيكا...
ياسوشي
ساساكي
شوكولا
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