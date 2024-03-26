بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!

بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!



كشفت امرأة أنها أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وصديقها، لكنها الآن تشعر بالخيانة الشديدة من قبلهما.



وفي التفاصيل، أوضحت الشابة أن اللقاء في شقة صديقتها المقربة بدأت ببراءة كافية ولكنها سرعان ما تصاعدت إلى علاقة ثلاثية كاملة.



وبدأت صديقتها المفضلة بلعبة الأسئلة، واختارت أن يكون المحتوى جنسيا للغاية، ثم سألتها إذا سبق لها أن أقامت الجنس الثلاثي، واقترحت القيام بذلك معا.



واقتربت الفتاة من حبيبها وبدأت في تقبيله، والأخير لم يمنعها. وبدافع من الغريزة الجنسية، نزعت المرأة ملابسها أيضًا وانضمت إليهما.



وأوضحت المرأة الغاضبة أنها اعتقدت في البداية أنه كان حلما عندما استيقظت في الصباح، لكنها رأت بعد ذلك حبيبها وصديقتها المفضلة عاريين على الأرض معًا.



وقالت المرأة إن صديقها وصف الأمر بأنه حدث مميز في علاقتهما، لكنها اعترفت بأنها كانت تتجنب محاولاته للتواصل.



وفي هذا السياق، شعرت المرأة وكأنها تعرضت للخيانة بطريقة مثيرة للاشمئزاز على الرغم من أنها هي من سمحت بحدوث ذلك وشاركت فيه.