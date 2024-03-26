الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!
منوعات
2024-03-26 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!
بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!
كشفت امرأة أنها أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وصديقها، لكنها الآن تشعر بالخيانة الشديدة من قبلهما.
وفي التفاصيل، أوضحت الشابة أن اللقاء في شقة صديقتها المقربة بدأت ببراءة كافية ولكنها سرعان ما تصاعدت إلى علاقة ثلاثية كاملة.
وبدأت صديقتها المفضلة بلعبة الأسئلة، واختارت أن يكون المحتوى جنسيا للغاية، ثم سألتها إذا سبق لها أن أقامت الجنس الثلاثي، واقترحت القيام بذلك معا.
واقتربت الفتاة من حبيبها وبدأت في تقبيله، والأخير لم يمنعها. وبدافع من الغريزة الجنسية، نزعت المرأة ملابسها أيضًا وانضمت إليهما.
وأوضحت المرأة الغاضبة أنها اعتقدت في البداية أنه كان حلما عندما استيقظت في الصباح، لكنها رأت بعد ذلك حبيبها وصديقتها المفضلة عاريين على الأرض معًا.
وقالت المرأة إن صديقها وصف الأمر بأنه حدث مميز في علاقتهما، لكنها اعترفت بأنها كانت تتجنب محاولاته للتواصل.
وفي هذا السياق، شعرت المرأة وكأنها تعرضت للخيانة بطريقة مثيرة للاشمئزاز على الرغم من أنها هي من سمحت بحدوث ذلك وشاركت فيه.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
موافقتها
إقامة
علاقة
ثلاثية
حبيبها
وصديقتها...
امرأة
بالخيانة
والغدر!
التالي
سيّدة مخمورة تنهي حياة أمّ وابنتها... ماذا حصل؟
"قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم"... من هو المسحراتي وما هي قصته؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-24
أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وحبيبها لكن النتيجة كانت كارثية... إليكم ما حصل!
منوعات
2024-01-24
أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وحبيبها لكن النتيجة كانت كارثية... إليكم ما حصل!
0
منوعات
2024-01-18
امرأة تعيش علاقة حب سعيدة ولكن... ما علاقة حبيبها السابق بالموضوع؟
منوعات
2024-01-18
امرأة تعيش علاقة حب سعيدة ولكن... ما علاقة حبيبها السابق بالموضوع؟
0
منوعات
11:30
امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها... ما علاقة اسم ابنتها بالأمر؟
منوعات
11:30
امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها... ما علاقة اسم ابنتها بالأمر؟
0
منوعات
2024-03-24
النوم في غرف منفصلة هو سر نجاح علاقتها بحبيبها... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى!
منوعات
2024-03-24
النوم في غرف منفصلة هو سر نجاح علاقتها بحبيبها... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:19
جدال حاد بين أم وابنتها بسبب الواجبات المنزلية... وانتقاد شديد من المتابعين!
منوعات
12:19
جدال حاد بين أم وابنتها بسبب الواجبات المنزلية... وانتقاد شديد من المتابعين!
0
منوعات
12:00
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
منوعات
12:00
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
0
منوعات
11:30
امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها... ما علاقة اسم ابنتها بالأمر؟
منوعات
11:30
امرأة تفكر بالانفصال عن زوجها... ما علاقة اسم ابنتها بالأمر؟
0
منوعات
10:28
بعد مرور ستّة أشهر على حلمها بذلك... أميركيّة تفوز بجائزة اليانصيب!
منوعات
10:28
بعد مرور ستّة أشهر على حلمها بذلك... أميركيّة تفوز بجائزة اليانصيب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-03-25
رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)
فنّ
2024-03-25
رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)
0
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
0
منوعات
14:07
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
منوعات
14:07
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
0
منوعات
2023-09-04
يوتيوب عازم على مكافحة المعلومات الطبية المضللة...لكن يثير الجدل
منوعات
2023-09-04
يوتيوب عازم على مكافحة المعلومات الطبية المضللة...لكن يثير الجدل
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:58
غارة اسرائيلية على سهل بوداي غرب بعلبك
آخر الأخبار
11:58
غارة اسرائيلية على سهل بوداي غرب بعلبك
0
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
0
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
0
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
0
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
0
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
0
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
0
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
2
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
3
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
4
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
5
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
6
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
7
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
8
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More