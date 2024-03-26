عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!

عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!



عبّرت عروس عن غضبها وصرخت بوجه إحدى ضيفاتها خلال حفل زفافها، وذلك على خلفية ارتداء الأخيرة ثوبا ذهبيا حينها، حيث وصف الآلاف العروس بـ"الغيورة" بسبب رد فعلها غير المنطقي.



وفي التفاصيل، حضرت جينيفر حفل زفاف صديقها المقرب دان، وصرخت عليها العروس لورين في منتصف حفل الاستقبال لأنها ارتدت فستانا ذهبيا.



كما قالت والدة العروس إن ارتداء جينيفر لهذا الفستان يُعتبر أمرا وقحا وكأنها ارتدت اللون الأبيض.



وفي هذا السياق، صرخت العروس في وجه جنيفر قبل أن تطالبها بمغادرة المكان، وذهبت الأخيرة مرتبكة على الفور مع زوجها، موضحة أن لورين تكرهها من دون سبب وجيه.



وتحدث العريس دان مع حبيبته آنذاك مرات عدة عن كرهها لجينيفر، لكن لورين كانت تعود دائمًا للشكوى من صديقته كونها لم تتقبل صداقتهما.