عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!

عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!



من أروع العادات الساحرة التي يتميز بها شعب جزر القمر خلال شهر رمضان المبارك هي مشاعل الليلة الأولى من هذا الشهر الفضيل.



وفي التفاصيل، وخلال اليوم الأول وفي الليلة الأولى من رمضان، يخرج السكان حاملين المشاعل، ويتوجهون إلى السواحل، حيث ينعكس نور المشاعل على المياه، ويقرعون الطبول ليعلنوا بدء شهر الصوم، ويستمر التطبيل والسهر حتى وقت السحور.



أما بالنسبة للعيد، فهو يرتبط في جزر القمر بممارسة لعبة المصارعة الحرة، التي تبدأ مع أول أيام العيد، حيث تُقام المنافسات بين مصارعين مرشّحين من مناطق ومجموعات واتحادات مهنية مختلفة، للتنافس على كأس بطل المصارعة.



أيضا، يتميز أبناء جزر القمر بعادات غريبة أخرى؛ كإعطاء الكفّ مثلاً، وذلك في إشارة إلى طريقة إلقاء التحية وتبادل التهاني والتبريكات في العيد.



ويسألون بعضهم خلال ممارسة هذه العادة: "هل أعطيت فلاناً اليد؟"، بمعنى هل هنّأته بالعيد؟



وبالاضافة الى ذلك، يستفيد أهالي جزر القمر خلال هذه الأيام في إقامة حفلات الزواج والخطبة.



كذلك، يسمح أباء الأسر لبناتهم بالخروج في العيد على غير العادة، خاصة وأن الفتاة العزباء لا تخرج من بيت والدها إلا في العيد وللزواج.