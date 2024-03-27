الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت
منوعات
2024-03-27 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت
منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت
بيّنت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنّ نحو 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنّهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، في رقم شهد ارتفاعاً مقارنة بما سُّجل قبل أربع سنوات.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة" وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13% من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.
وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11% ممّن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذه النسبة 10% في الدراسة التي أُجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر الأربعاء.
وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ جائحة كوفيد-19 غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
وذكرت الدراسة أنّ 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة أقلّه خلال الأشهر القليلة الفائتة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ أعلى مستويات سُجّلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الادنى لدى الصبيان في إسبانيا.
وأقرّ مراهق واحد من كل ثمانية بتعرّضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجّل ارتفاعاً بثلاث نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.
ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.
وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و 13 لدى الفتيات.
إلى ذلك، لم يُسجّل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.
وأفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراءً أنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الميسورة.
وأكّد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".
آخر الأخبار
منوعات
الصحة
العالمية
تحذر:
يتعرّض
للمضايقة
الإنترنت
عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:09
17 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا
أخبار دولية
17:09
17 قتيلًا بينهم مدني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في ضربات جوية في شرق سوريا
0
أخبار دولية
10:15
منظمة الصحة العالمية تعلن مقتل أحد موظفيها في سوريا في غارة جوية
أخبار دولية
10:15
منظمة الصحة العالمية تعلن مقتل أحد موظفيها في سوريا في غارة جوية
0
آخر الأخبار
2024-03-26
منظمة الصحة العالمية: طلب الوصول إلى مستشفى الأمل في غزة قوبل بالرفض
آخر الأخبار
2024-03-26
منظمة الصحة العالمية: طلب الوصول إلى مستشفى الأمل في غزة قوبل بالرفض
0
آخر الأخبار
2024-03-21
مدير منظمة الصحة العالمية: زيادة الوصول البري لغزة هو فقط ما سيحول دون وقوع مجاعة هناك
آخر الأخبار
2024-03-21
مدير منظمة الصحة العالمية: زيادة الوصول البري لغزة هو فقط ما سيحول دون وقوع مجاعة هناك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:00
عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!
منوعات
06:00
عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!
0
منوعات
17:20
لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)
منوعات
17:20
لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)
0
منوعات
17:00
في أول ظهور علني ورسمي مرتقب له منذ الكشف عن إصابته بالسرطان... الملك تشارلز سيحضر قداس عيد القيامة
منوعات
17:00
في أول ظهور علني ورسمي مرتقب له منذ الكشف عن إصابته بالسرطان... الملك تشارلز سيحضر قداس عيد القيامة
0
منوعات
16:09
صانعو الشوكولا أمام خيارين أحلاهما مر والسبب: أسعار الكاكاو!
منوعات
16:09
صانعو الشوكولا أمام خيارين أحلاهما مر والسبب: أسعار الكاكاو!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-23
موظفو وزارة الزراعة: العودة الى العمل استثنائيا يومي السبت والاثنين
أخبار لبنان
2024-02-23
موظفو وزارة الزراعة: العودة الى العمل استثنائيا يومي السبت والاثنين
0
فنّ
2024-01-27
"وجيه صقر" في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين
فنّ
2024-01-27
"وجيه صقر" في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين
0
منوعات
2023-11-20
عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!
منوعات
2023-11-20
عُثر على جثتها تحت كومة من الغسيل على سريرها...اليكم القصة المأساوية!
0
منوعات
16:09
صانعو الشوكولا أمام خيارين أحلاهما مر والسبب: أسعار الكاكاو!
منوعات
16:09
صانعو الشوكولا أمام خيارين أحلاهما مر والسبب: أسعار الكاكاو!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
0
أخبار لبنان
08:46
مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
08:46
مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار دولية
07:14
متظاهرون مؤيدون لفلسطين قطعوا كلمة بايدن
أخبار دولية
07:14
متظاهرون مؤيدون لفلسطين قطعوا كلمة بايدن
0
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
0
أخبار دولية
14:40
سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟
أخبار دولية
14:40
سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار
0
رياضة
14:33
الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
رياضة
14:33
الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
14:24
ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
تقارير نشرة الاخبار
14:21
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
00:49
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
2
خبر عاجل
14:44
متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس
خبر عاجل
14:44
متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس
3
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
أخبار لبنان
00:51
بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا
4
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
خبر عاجل
10:34
وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني
5
منوعات
17:20
لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)
منوعات
17:20
لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)
6
صحة وتغذية
10:53
تهديد كبير للصّحة...خبير يُحذّر من شرب الماء قبل النّوم
صحة وتغذية
10:53
تهديد كبير للصّحة...خبير يُحذّر من شرب الماء قبل النّوم
7
آخر الأخبار
02:52
المقاومة الاسلامية: ردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
آخر الأخبار
02:52
المقاومة الاسلامية: ردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
8
آخر الأخبار
20:08
استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في الهبارية بغارة جويّة ووقوع اصابات
آخر الأخبار
20:08
استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في الهبارية بغارة جويّة ووقوع اصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More