عادات رمضانية متنوعة ومميزة في البحرين... ما هي؟

يتميز شهر رمضان في مملكة البحرين بعادات وتقاليد متنوعة ومميزة، نذكر منها الخيم الرمضانية التي يتجمع فيها أهل الحي من مختلف الطبقات الاجتماعية لتناول الإفطارمعا، وذلك بهدف التأكيد على المساواة وتقوية العلاقة بينهم.كذلك، يخرج الأطفال فى الشوارع وينشدون الأغاني الرمضانية القديمة، ويحتفلون بمناسبة القرقاعون، والتي يحرص الأهالي على إحيائها سنويًا في ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك كما جرت العادة الشعبية المتوارثة.وفي السياق نفسه، يستهل البحرينيون الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بزيارة الأكبر سنّاً في العائلة، وهناك تقليد لابد من وجوده عند الإفطار وهو ضرورة تناول طبق الحساء والتمر والقهوة العربية.وبعد القيام بذلك، يذهب الرجال إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، وعند عودتهم يتناولون الطعام مع أسرتهم من الهريس والثريد واللقيمات.وجرت العادة لدى معظم الناس قبل حلول شهر رمضان، أن يأخذوا دواء العشرج أو السنامكي، وذلك من أجل تنظيف المعدة حتى تكون صالحة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال وجبات رمضان الدسمة والثقلية.إضافة الى ذلك، يتميز شهر رمضان في مملكة البحرين بأطباقه الخاصة المنوعة، ومن أشهرها نذكر الهريس ووالثريد، ومن الحلويات المحلبية والبلاليط المضاف إليهما الهيل والزعفران، والخبيص، اللقيمات "لقمة القاضي"، وحلوى الساقو الهندية وغيرها من الحلويات.