قضيّة جديدة تُعيد اسم الأمير هاري إلى أروقة المحاكم... إليكم التفاصيل

ورد اسم الأمير البريطاني هاري في دعوى قضائية بقيمة 30 مليون دولار تم تقديمها في الولايات المُتحدّة الأميركيّة الشهر الفائت، اتُهم بموجبها مُغنّي الراب الأميركيّ شون كومبز المعروف باسم "بي ديدي" بالاغتصاب.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانيّة أنّ الأمير هاري غير مُدّعى عليه في هذه القضية حتى الساعة، لافتةً إلى ورود اسمه في الوثائق المُقدّمة إلى المحكمة لمرّة واحدة فقط.

وقال المنتج الموسيقي رودني جونز المعروف باسم "ليل رود" إنّ الضيوف انجذبوا إلى حفلات "ديدي" المزعومة والمُتعلّقة بالدعارة بسبب "إمكانيّة وصوله إلى المشاهير مثل الرياضيّين والشخصيّات السياسية والفنانين والموسيقيين والشخصيّات الدولية".