مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!

تم بيع اللوح الخشبي الّذي استُخدم في مشهد إنقاذ شخصية "روز" في فيلم "تايتانيك" عام 1997، مقابل 718.750 دولاراً في مزادٍ علنيّ في دار "هيريتج أوكشونز" في الولايات المُتحدة الأميركيّة.

وذكر موقع وكالة " بي بي سي " البريطانيّة أنّ القطعة المذكورة الّتي أثارت جدلاً واسعاً بين معجبي الفيلم، تم بيعها خلال مزاد للدعائم والأزياء الخاصّة المملوكة من سلسلة مطاعم "بلانيت هوليوود" الأميركيّة.

واستُخدم اللوح المذكور في مشهد غرق بطل الفيلم "جاك"، الّذي لعب الدور النجم ليوناردو دي كابريو، في المحيط الأطلسي المتجمد، بعدما طلب من حبيبته روز، ولعبت دورها النجمة كيت وينسليت، الاستلقاء على اللوح الخشبي وطلب المساعدة من طاقم السفينة المُتبّقي الّذي كان يبحث عن الناجين المفقودين في زورقٍ صغير.

وذكر دار المزادات العلنيّة الأميركي أنّ القطعة الّتي اعتقد البعض مبنيّة أصلاً على قطعة كاملة من الحطام تم انتشالها من مأساة "التايتانيك" عام 1912.