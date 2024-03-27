الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!

منوعات
2024-03-27 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم &quot;تايتانيك&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!

تم بيع اللوح الخشبي الّذي استُخدم في مشهد إنقاذ شخصية "روز" في فيلم "تايتانيك" عام 1997، مقابل 718.750 دولاراً في مزادٍ علنيّ في دار "هيريتج أوكشونز" في الولايات المُتحدة الأميركيّة.
 
وذكر موقع وكالة "بي بي سي" البريطانيّة أنّ القطعة المذكورة الّتي أثارت جدلاً واسعاً بين معجبي الفيلم، تم بيعها خلال مزاد للدعائم والأزياء الخاصّة المملوكة من سلسلة مطاعم "بلانيت هوليوود" الأميركيّة.
 
واستُخدم اللوح المذكور في مشهد غرق بطل الفيلم "جاك"، الّذي لعب الدور النجم ليوناردو دي كابريو، في المحيط الأطلسي المتجمد، بعدما طلب من حبيبته روز، ولعبت دورها النجمة كيت وينسليت، الاستلقاء على اللوح الخشبي وطلب المساعدة من طاقم السفينة المُتبّقي الّذي كان يبحث عن الناجين المفقودين في زورقٍ صغير.
 
وذكر دار المزادات العلنيّة الأميركي أنّ القطعة الّتي اعتقد البعض مبنيّة أصلاً على قطعة كاملة من الحطام تم انتشالها من مأساة "التايتانيك" عام 1912.

آخر الأخبار

منوعات

اللوح الخشبي

فيلم

تايتانيك

شخصية روز

مزاد علني

سفينة

غرق

كيت وينسليت

ليوناردو دي كابريو.

LBCI التالي
عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!
لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-25

الأمم المتحدة قدّمت آلية للتعامل مع غرق السفينة روبيمار

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-06

الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار

LBCI
أخبار دولية
2024-03-03

وزير يمني يؤكد غرق السفينة روبيمار بالكامل

LBCI
أخبار دولية
2024-03-03

ماذا بعد غرق سفينة روبيمار في البحر الأحمر؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:25

تطلّقت منه زوجته بعدما تغيّرت شخصيته... رجل يكتشف إصابته بورم في الدماغ وهذا ما طلبه!

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين... ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
10:11

في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!

LBCI
منوعات
09:27

قضيّة جديدة تُعيد اسم الأمير هاري إلى أروقة المحاكم... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-02-22

اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-26

"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-02

هل تؤدي الهواتف المحمولة الى العقم عند الرجال؟!

LBCI
أخبار دولية
2024-02-10

المبعوثة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى طوكيو وسول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:14

مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:59

في السراي الحكومي... زيارة لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون إلى ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
أخبار لبنان
08:46

مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
14:44

متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس

LBCI
أخبار لبنان
00:51

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
منوعات
17:20

لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
آخر الأخبار
02:52

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More