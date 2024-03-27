في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!

ادّعت سيّدة أعمال بريطانيّة، لم يتّم ذكر اسمها، أمام محكمة في بريطانيا على مارتن غان بعد انتقاله إلى منزل قريب من منزلها لغرض مطاردتها، وذلك بعدما تعرّف إليها عبر تطبيق "هينج" للمواعدة في آذار 2023.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانيّة أنّ غان أرسل لها عدداً من الرسائل النصيّة غير المرغوب فيها بالإضافة إلى حضوره مراراً وتكراراً إلى منزلها، ومكان عملها، ومدرسة أطفالها. كما ابتاع نفس السيّارة الّتي تملكها.

وقال ممثل جهة الادعاء تشاد أتشاكويتز إنّ "الثنائي خرجا معاً في عدد قليل من المواعيد من شهر آذار حتى شهر نيسان 2023، إلى حين بدأ مارتن بالشعور بالغيرة بسبب رؤية السيدة لأشخاص آخرين ما دفعها للابتعاد عنه واعتباره مجرّد صديق".

وبدورها، قالت الضحية إنّها كانت تريد فقط أن تكون صديقة لغان، لكنّه لم يتقبل الأمر جيدًا واستمرّ بارسال عددٍ كبيرٍ من الرسائل لها.

وتابعت أنّ غان أرسل لها رسالة نصيّة في أيار 2023 لاعلامها بانتقاله إلى منزلٍ قريبٍ من منزلها، ما دفعها إلى ابلاغ مركز الشرطة الّذي لم يُحرّك ساكناً حينها. ولفتت إلى أنّ شعورها بالقلق منه تفاقم في شهر كانون الأول الماضي بعد استمراره بمطاردتها ومراسلتها بشكل دائم، الأمر الّذي دفع الشرطة إلى القبض عليه.وأطلقت المحكمة سراح غان بكفالة شرط عدم الاتصال بالضحية، لكنها تبلغت بعد ذلك أنّه عاود مطاردتها وتصويرها بينما كان يسير بالقرب من إحدى مقاهي المدينة.